Kökçü krijgt bijnaam van Van Gangelen op basis van opvallend feitje

Zondag, 15 januari 2023 om 19:30 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:32

Orkun Kökçü scoorde zondagmiddag in de Eredivisie voor de veertiende keer van buiten het strafschopgebied. Geen enkele speler deed dat vaker sinds Kökçü debuteerde in de competitie, zo merkt Jan Joost van Gangelen op na afloop van de Rotterdamse zege op FC Groningen (0-3). In de studio van ESPN krijgt de middenvelder van Feyenoord vanwege de voltreffer de bijnaam ‘Mister buiten de zestien’.

Kökçü zorgde zondagmiddag voor de 0-2 tegen Groningen door met zijn binnenkant raak te schieten. Het was de veertiende keer dat de Turks international in de Eredivisie van buiten het strafschopgebied wist te scoren. Sinds Kökçü in december zijn debuut maakte in de Eredivisie slaagde er geen enkele speler in om zó vaak van buiten de zestien af te ronden.

“Die statistiek heb ik ook gelezen”, reageert de middenvelder zelf voor de camera van ESPN wanneer hij zijn bijnaam te horen krijgt. “Ik moet het niet echt meer hebben van de teruggetrokken ballen. Mijn afstandsschot is wel een wapen, denk ik. Ik stuurde de bal richting de verre hoek. Als je er vaak op traint, heb je op een gegeven moment een trap die een beetje vanzelf gaat. Vooral in de periode dat ik net bij het eerste kwam heb ik ook buiten de club veel geoefend op een veldje.”

Dankzij de comfortabele overwinning loopt Feyenoord verder uit op concurrenten Ajax en PSV, die op vijf punten achterstand respectievelijk derde en vierde staan; AZ staat tweede op vier punten achterstand. Aan de landstitel wil Kökçü overigens nog niet denken. “Als Feyenoord kijken we alleen naar onszelf. We moeten onze wedstrijden winnen en kijken dan later hoe het ervoor staat.”