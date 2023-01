Arsenal walst in derby over Tottenham heen en zet grote stap naar landstitel

Zondag, 15 januari 2023 om 19:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:30

De titel in de Premier League komt alsmaar dichterbij voor Arsenal. The Gunners overtuigden zondag in de North London Derby tegen Tottenham Hotspur opnieuw en wonnen verdiend met 0-2. Doelman Hugo Lloris leidde de nederlaag van the Spurs in met een knullige eigen goal, waarna Martin Ödegaard de tweede maakte. Arsenal neemt op de koppositie een voorsprong van liefst acht punten op Manchester City, dat verloor van Manchester United (1-2). Tottenham blijft vijfde.

Een opsteker voor Tottenham was de rentree van Dejan Kulusevski, die na zijn herstel direct terug in de basis kwam. Ook Richarlison was er voor het eerst sinds maanden weer bij. De Braziliaanse aanvaller viel in de tweede helft in. Bij Arsenal kon Arteta op Gabriel Jesus na over alle belangrijke spelers beschikken. De Spanjaard stuurde dezelfde elf namen het veld in als twee weken eerder tegen Newcastle United (0-0).

Tottenham had het vanaf het startsignaal zwaar. De ploeg van Antonio Conte probeerde onder de druk van Arsenal uit te voetballen, maar gaf daarmee in de zevende minuut een enorme kans weg door balverlies op de eigen achterlijn. Eddie Nketiah wist de bal echter niet langs Lloris te tikken. Zeven minuten later was het alsnog raak voor Arsenal. Saka versloeg Ryan Sessegnon met een versnelling en bracht de bal vanaf de achterlijn kiezelhard voor het doel. Lloris kreeg weinig tijd om te reageren en sloeg de bal knullig in eigen doel: 0-1.

Hoewel Arsenal heer en meester was, brak Tottenham bij momenten gevaarlijk uit. Vlak na de openingsgoal stond Heung-Min Son plots vrij voor doelman Aaron Ramsdale, die snel uitkwam en redde. Arsenal kwam even later dicht bij een van de mooiste doelpunten van het seizoen: Thomas Partey volleerde een afvallende bal van zestien meter ineens uit de lucht vol op de paal. De druk van Arsenal hield aan en leverde na 36 minuten de tweede treffer op. Ödegaard kreeg op achttien meter van het doel wat ruimte en plaatste de bal precies in de onderhoek, buiten het bereik van Lloris: 0-2.

Tottenham raapte de moed in de rust bijeen en opende in de tweede helft een fanatieke jacht op de comeback. The Spurs creëerden binnen elf minuten vier gevaarlijke momenten, maar kregen de bal er niet in. Dat lag voor een deel aan Ramsdale, die knap redde op schoten van Dejan Kulusevski en Sessegnon. Aan de overzijde van het veld werd Nketiah volledig vrijgezet, maar Lloris kon de spits van Arsenal afstoppen. Tottenham startte na het inbrengen van Richarlison nog een slotoffensief, maar ondanks dreiging kon Arsenal niet in de problemen worden gebracht.