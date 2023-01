Fenerbahçe dankt Valencia voor dubbelslag en behoudt zicht op koppositie

Zondag, 15 januari 2023 om 19:13 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:20

Fenerbahçe heeft op de valreep bijzonder duur puntenverlies weten te voorkomen. De ploeg van trainer Jorge Jesus kwam bij Gaziantep vroeg in de wedstrijd op voorsprong via Enner Valencia, maar moest na rust de gelijkmaker incasseren van Stelios Kitsiou. Na de tweede gele kaart van Ángelo Sagal leken de Gele Kanaries niet tot de winnende treffer te komen, maar die kwam er in blessuretijd alsnog via Valencia: 1-2. Fenerbahçe houdt daarmee aansluiting met koploper Galatasaray, dat vier punten meer heeft (42 om 38).

Lazar Markovic was in de beginfase tweemaal gevaarlijk namens Gaziantep. De linkeraanvaller zag zijn eerste poging ruim naast gaan, terwijl zijn tweede schot iets dichterbij de paal terecht kwam. Aan de andere kant was Valencia wel trefzeker. De Ecuadoriaan profiteerde van een kolderiek moment in de verdediging. Doelman Günay Güvenç wilde de bal wegstompen, maar zag de verdediger voor in de fout gaan. Valencia was daardoor de lachende derde: 0-1. Na ruim twintig minuten spelen nam de aanvaller de bal op zijn pantoffel, maar hij zag zijn poging net naast de paal belanden. Aan de andere kant was Fener-doelman Altay Bayindir belangrijk met een redding op een kopbal van Sagal. De rechtsbuiten was even later weer gevaarlijk met dit keer een schot, maar hij stuitte wederom op Bayindir. Markovic liet voor rust na om de gelijkmaker aan te tekenen. De kopbal van de voormalig Liverpool-speler ging net naast.

Na rust kreeg de Serviër wederom een goede kans. Hij ontving de bal in de zestien, waarna zijn schot net naast ging. Aan de andere kant was Valencia dicht bij zijn tweede treffer. Zijn inzet kon echter worden gekeerd door de verdediging van Gaziantep. Kitsiou maakte er even later 1-1 van. De Griek stond op de rand van de zestien, kreeg de afvallende bal voor zijn voeten en vond de verre hoek: 1-1. Michy Batshuayi stuitte vervolgens op Güvenç, waarna Sagal vier minuten later zijn tweede gele kaart kreeg. In de slotfase gooide Fenerbahçe alles op alles en dat leidde in blessuretijd tot de winnende treffer van Valencia. De Zuid-Amerikaan nam de bal goed mee en vond de verre hoek met een droge schuiver: 1-2.