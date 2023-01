Hartverwarmend moment hoogtepunt bij povere degradatiewedstrijd in Emmen

Zondag, 15 januari 2023 om 18:43 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:52

FC Emmen en SC Cambuur hebben een punt overgehouden aan hun onderlinge duel. In een zeer matige wedstrijd was een knuffelregen van de Cambuur-supporters voor de overleden dochter van een bekende Emmen-supporter het absolute hoogtepunt: 0-0. Emmen blijft met het puntje zestiende staan, terwijl Cambuur de achttiende en laatste plaats in de Eredivisie bezet.

Emmen-trainer Dick Lukkien voerde ten opzichte van het verloren duel met FC Twente (2-0) een wijziging door. Rúi-Jorge Mendes werd vervangen door Ahmed El Messaoudi. Daardoor kwam Mark Diemers, die tegen de Tukkers nog op de nummer 10-positie speelde, aan de linkerkant te spelen. Cambuur ging in de afgelopen speelronde keihard onderuit tegen FC Volendam (0-3). Floris Smand en Doke Schmidt kregen tegen Emmen wel een basisplaats, wat ten koste ging van Marco Tol en Sai van Wermeskerken. In de voorhoede ontbrak Silvester van der Water wegens ziekte. Zijn posities werd ingenomen door respectievelijk Robin Maulun, waardoor Michael Breij naar de linkerkant verhuisde.

Een geweldig gebaar van de Cambuur-fans ?????? pic.twitter.com/OCL2ARDyWY — ESPN NL (@ESPNnl) January 15, 2023

Cambuur kreeg vroeg in de wedstrijd de beste kansen van de wedstrijd. Jamie Jacobs, die alle ruimte had om de bal in de verre hoek te plaatsen, zag zijn poging niet genoeg naar de hoek gaan, waardoor Mickey van der Hart redding kon brengen. In de veertiende minuut lieten de Cambuur-supporters zich van hun beste kant zien. De fans van de Leeuwarders gooiden massaal knuffels op het veld voor de overleden Shania, de veertienjarige dochter van de bekende Emmen-supporter Maickel, die werkzaam is als bestuurslid bij Zuidtribune Emmen. Hoewel beide ploegen veel inzet toonden, werden er in het eerste bedrijf weinig kansen gecreëerd. Richairo Zivkovic werd wel dreigend nadat hij vanuit de verdediging diep werd gestuurd. De aanvaller werd vervolgens buiten de zestien gevloerd door Cambuur-doelman João Virgínia. Omdat er voldoende verdedigers aanwezig waren, kreeg de Portugees geen rood maar geel.

Zivkovic, die in het eerste bedrijf goed in het spel voorkwam, kreeg nog wel twee goede kansen. Eerst werd zijn hakje gestuit, waarna de rebound een prooi was voor Virgínia. Na rust viel er bijzonder weinig te noteren. Het niveau van beide ploegen daalde, wat tot matig spel en weinig kansen leidde. Na ruim een uur spelen probeerde Diemers het met een schot, maar de aanvallende middenvelder stuitte op Virgínia. Vlak voor tijd was Vlak nog dicht bij de openingstreffer. De middenvelder zag zijn fraaie poging richting de bovenhoek echter gekeerd worden door Virginia, die zich ontpopte tot beste man aan Cambuur-zijde.