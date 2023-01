Feyenoord is winnaar van het weekend en slaat serieus gat tot Ajax en PSV

Zondag, 15 januari 2023 om 18:37 • Mart van Mourik

Feyenoord heeft zondagavond een zakelijke overwinning geboekt in de Eredivisie. Op bezoek bij FC Groningen had de ploeg van trainer Arne Slot genoeg aan twee treffers in het eerste bedrijf en een derde in blessuretijd: 0-3. Igor Paixão, die zijn eerste officiële doelpunt aantekende, Orkun Kökçü en invaller Santiago Giménez verzorgden de Rotterdamse doelpuntenproductie. Koploper Feyenoord mag zich de winnaar van het weekend noemen, daar zowel Ajax als PSV punten morste. De voorsprong op AZ bedraagt na afloop van de zestiende speelronde vier punten; Ajax en PSV staan vijf punten achter de Rotterdammers.

Dávid Hancko viel donderdag geblesseerd uit in het bekerduel met PEC Zwolle, maar was drie dagen later fit genoeg om te starten. Slot koos daarnaast weer voor Quilindschy Hartman op de linksbackpositie en Alireza Jahanbakhsh in de voorhoede. Hancko vormde in Groningen achterin een centraal duo met Lutsharel Geertruida; Marcus Pedersen begon als rechtsback. Verder beleefde Mats Wieffer in het bekertoernooi nog zijn officiële basisdebuut en ook in ditmaal kreeg hij het vertrouwen van zijn trainer.

De eerste kans van de wedstrijd werd genoteerd in de derde speelminuut. Jahanbakhsh kwam in balbezit rond de penaltystip en schoot in, maar doelman Michael Verrips tikte de bal weg uit de bovenhoek. Bij de volgende serieuze mogelijkheid was het wél raak voor de Rotterdammers.

Mats Wieffer had een uitstekende voorzet in huis op Paixão, die met een ferme kopbal de 0-1 aantekende. Het was de eerste officiële treffer van de Braziliaan in het shirt van Feyenoord.

Binnen een minuut nadat Sebastian Szymanski van scoren werd afgehouden door Verrips zorgde Kökçü voor de tweede treffer. De middenvelder legde aan van buiten het zestienmetergebied en krulde de bal op fraaie wijze in de hoek: 0-2. In de openingsfase van het tweede bedrijf veranderde er weinig aan het wedstrijdbeeld van de eerste helft: Feyenoord had de bal en creëerde de kansen; Groningen moest vooral tegenhouden.Direct na de hervatting verdween een schot van Jahanbakhsh rakelings naast, terwijl Wieffer enkele momenten later een kopbal niet tussen de palen kreeg.

Hoewel Feyenoord de controle over de wedstrijd hield, kwam Groningen er in de laatste fase van de wedstrijd nog enkele keren gevaarlijk uit. In de 73ste minuut dacht Ricardo Pepi te scoren na een steekpass van Thom van Bergen, maar bij een kapbeweging voorafgaand aan zijn treffer toucheerde de spits van Groningen de bal met zijn hand. Arbiter Jeroen Manschot keurde het doelpunt af. Zes minuten later beproefde Pepi wederom zijn geluk met een diagonale schuiver; ditmaal voorkwam doelman Justin Bijlow dat Groningen de aansluitingstreffer maakte. In de extra tijd zette Giménez de 0-3 eindstand op het scorebord.