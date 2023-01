27 profspelers in Nederland gokken illegaal; politie start matchfixingonderzoek

Zondag, 15 januari 2023 om 18:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:32

Liefst 27 spelers uit het Nederlands betaald voetbal hebben recent gegokt op wedstrijden uit de eigen competitie, zo meldt de NOS. Het gaat om zes spelers uit de Eredivisie, negentien uit de Keuken Kampioen Divisie en twee uit de Jack's League. Geld inzetten op duels uit de eigen competitie is strafbaar volgens de voetbalreglementen. De politie onderzoekt een aantal van de zaken.

De genoemde aantallen van gokkende profvoetballers staan in een 'trendanalyse' van de Sports Betting Intelligence Unit (SBIU), een meldpunt van de Kansspelautoriteit voor signalen van mogelijke matchfixing. Het document is in handen van de NOS. Gokkantoren deden tussen oktober 2021 en december 2022 in totaal veertig meldingen bij de SBIU over mogelijke matchfixing. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan wanneer een bookmaker constateert dat een profvoetballer ongeoorloofd gokt.

Twaalf van de veertig genoemde meldingen gaan over een verdachte situatie rond een buitenlandse wedstrijd. Bijna alle andere gevallen gaat het om het gokgedrag van een profvoetballer, weet de NOS. Sommige van de meldingen zijn dusdanig verdacht dat de politie er werk van maakt. Naar die zaken wordt nader onderzoek verricht. Concrete details zijn niet bekend.

"Wedden op wedstrijden in eigen competities is expliciet in strijd met de voetbalregelgeving", zegt de KNVB in een reactie. De voetbalbond is slechts deels op de hoogte van de 27 meldingen over ongeoorloofd gokken door een profspeler. "Sportbonden krijgen alleen anoniem een signaal en weten niet om welke speler het gaat", stelt de KNVB. "Door dat gebrek aan informatie kunnen wij geen verder onderzoek doen en/of tot een tuchtrechtelijke vervolging overgaan."

Spelersvakbond VVCS is niet verbaasd over het aantal profvoetballers dat weddenschappen afsloot op de eigen competitie. Uit een recente enquête onder ruim 200 spelers die in Nederland voetballen, bleek eerder dat elf procent gokt op eigen wedstrijden of competities waar ze zelf aan deelnemen. De VVCS richtte een campagne op om spelers te informeren over de regels omtrent gokken en de gevaren van matchfixing. Sinds november gaat de vakbond daarvoor langs bij clubs.