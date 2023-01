Atlético Madrid stuit op fenomenale doelman en dreigt uit top vier te vallen

Zondag, 15 januari 2023 om 18:12 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:16

Atlético Madrid heeft duur puntenverlies geleden in LaLiga. De topclub uit de Spaanse hoofdstad kwam tegen Almería via Ángel Correa nog wel aan de leiding, maar dankzij de gelijkmaker van El-Bilal Touré en een aantal geweldige reddingen van doelman Fernando Martínez keerde de ploeg van trainer Diego Simeone met slechts een punt huiswaarts: 1-1. Atlético staat nog altijd vierde, maar kan worden ingehaald door Real Betis, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld en evenveel punten (28) heeft verzameld. Almería koestert het gelijkspel en klimt naar de veertiende plek.

Simeone moest het stellen zonder Stefan Savic, die rood kreeg in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen Barcelona (0-1). Axel Witsel verving de Montenegrijn in het hart van de verdediging. De Madrilenen traden aan in een 4-1-4-1-opstelling met een offensief ingesteld middenveld. Zo stonden Antoine Griezmann en Koke achter spits Correa, die vanaf de zijkanten aanvoer moest krijgen van Thomas Lemar en Marcos Llorente. Geoffrey Kondogbia stond als controleur voor de verdediging opgesteld.

????????????! ?? Een heerlijk overstapje van Griezmann zet de Argentijn 1 op 1 met de keeper: 1-0 ??#ZiggoSport #LaLiga #ALMATM pic.twitter.com/NhllsfxWcH — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 15, 2023

Almería was in de beginfase bij vlagen gevaarlijk, maar toch waren het de Madrilenen die op voorsprong kwamen. Griezmann had een geniaal overstapje in huis bij een pass van Kondogbia, waardoor Correa in scoringspositie kwam. De Argentijn schoot het leer onder de benen van doelman Martínez door: 0-1. Correa, die binnenkort wellicht concurrentie krijgt van Memphis Depay, had na een ruim halfuur spelen de marge kunnen vergroten. Zijn schot richting de rechterhoek werd echter gekraakt door de defensie van Almería. Nadat Kondogbia zijn treffer afgekeurd zag worden wegens buitenspel, was het aan de andere kant wel raak. Een schitterende voorzet van Lucas Robertone kon bij de tweede paal even zo fraai worden binnengekopt door Touré: 1-1.

Een schitterende voorzet van Robertone waardoor Touré zo kan inkoppen: 1-1! ?? Atlético moet weer aan de bak ??#ZiggoSport #LaLiga #ALMATM pic.twitter.com/rdNJ2PTYdz — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 15, 2023

Een kwartier na rust kreeg Touré de mogelijkheid om zijn ploeg op voorsprong te zetten. Dit keer belandde zijn kopbal echter net naast de paal. De Malinees kreeg minuten gaf de bal minuten later mee aan Adrian Embarba, die het leer vervolgens weer teruggaf aan de spits. Touré zag zijn inzet in kansrijke positie gekeerd worden. Later zou blijken dat Embarba in buitenspelpositie stond. Griezmann was aan de andere kant gevaarlijk met een schot, waar Martínez uiteindelijk weinig moeite mee had. Simeone besloot aanvallende impulsen nodig te hebben en bracht Sergio Reguilón en Álvaro Morata.

Toch was het Luis Suárez, eveneens invaller, die namens Almería eerst gevaarlijk werd. Het schot van de Colombiaan leek richting de kruising te vliegen, maar zeilde net naast. Aan de andere kant kreeg Morata op aangeven van Llorente een grote kans. De spits zag zijn poging naast het doel belanden. Op aangeven van wederom Llorente kreeg Morata minuten later zijn tweede grote kans. Met zijn linker stuitte hij echter op Martínez, die in de wedstrijd bleef groeien. Op aangeven van Griezmann had Correa eveneens moeten scoren, maar Martínez was wederom van cruciaal belang. Morata kreeg vijf minuten voor tijd wederom een mogelijkheid, maar met binnenkant rechts stuitte hij wederom op Martínez.