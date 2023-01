Bizarre penalty van Mitrovic vliegt binnen maar telt om bijzondere reden niet

Zondag, 15 januari 2023 om 17:32 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:40

Aleksandar Mitrovic heeft zondag onbedoeld voor een opmerkelijk penaltymoment gezorgd in de Premier League. De spits van Fulham leek op bezoek bij Newcastle United voor de openingstreffer te zorgen door de bal van elf meter in het doel te schieten, maar scheidsrechter Robert Jones keurde de strafschop af vanwege een dubbele balaanraking. De thuisploeg won het duel in de voorlaatste minuut dankzij een treffer van Alexander Isak: 1-0.

Fulham kreeg in de 67ste minuut van de wedstrijd een strafschop, toen Bobby Decordova-Reid onderuit werd gehaald door Kieran Trippier. Mitrovic gleed bij het nemen van de penalty weg en raakte de bal daardoor eerst met zijn standbeen en daarna met zijn schietbeen. De bal vloog feilloos in het net en Mitrovic vierde de rake penalty alsof er niets bijzonders mee aan de hand was. De spelers van Newcastle wezen scheidsrechter Jones met felle protesten op de gemaakte overtreding en vonden uiteindelijk gehoor.

Woah, wat gebeurde hier allemaal? ?? Fulham krijgt een penalty, Mitrovic scoort op fraaie wijze, maar raakt de bal twee keer aan. Daardoor nog altijd 0-0! ?#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/XlK3xPFbSW — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 15, 2023

Newcastle United wist vervolgens ternauwernood duur puntenverlies voorkomen. The Magpies kregen in de beginfase van de wedstrijd een goede kans via Sean Longstaff, die zag hoe Issa Diop met een uitstekende ingreep voorkwam dat de thuisploeg op voorsprong kwam. Fulham werd met name via de counter gevaarlijk via Willian en Aleksandar Mitrovic, maar scoren deden de Londenaren niet. Callum Wilson was tot driemaal toe dicht bij de openingstreffer, maar Bernd Leno liet zijn klasse zien.

Na rust raakte Fabian Schär de paal en dat leek de thuisploeg duur komen te staan. Na de afgekeurde strafschop kreeg Newcastle hernieuwd vertrouwen en was het via Allan Saint-Maximin dicht bij de openingstreffer, maar zijn poging ging net naast. Alexander Isak, die zijn rentree maakte na vier maanden blessureleed, kopte vlak voor tijd op aangeven van Wilson alsnog de winnende treffer binnen: 1-0.

Alexander Is???????? ?? Wat een moment voor Isak. Hij zet Newcastle in de slotfase op voorsprong ???? #ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/9XugfeDIFt — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 15, 2023