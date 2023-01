Simons wijst schuldigen aan zonder namen te noemen; De Jong hekelt egoïsme

Zondag, 15 januari 2023 om 17:18 • Mart van Mourik

Xavi Simons kan niet geloven dat PSV punten heeft gemorst in de Eredivisie. Op bezoek bij Fortuna Sittard leken de Eindhovenaren met een 1-2 overwinning aan de haal te gaan, maar Burak Yilmaz hielp zijn ploeg in blessuretijd aan een punt dankzij een benutte strafschop: 2-2. Simons verwijt zijn teamgenoten de wedstrijd niet eerder op slot te hebben gegooid. Luuk de Jong baalt vooral van het egoïsme, zo laat hij weten.

“Iedereen heeft gezien waar het misging vandaag”, opent de gefrustreerde Simons voor de camera van ESPN. “Het is onbegrijpelijk, iedereen weet het ook en dit kan niet. Je vecht voor de titel en dan laat je hier twee punten liggen. Waar het vooral misgaat? Nou, de kansen die je creëert moet je gewoon afmaken en je moet de wedstrijd in het slot gooien. Dat hebben we niet gedaan. Twintig kansen gehad en slechts twee goals. Dat lijkt me wel weinig, maar dat weet ook iedereen”, besluit de middenvelder.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Jong, die zelf een aantal grote mogelijkheden verzuimde te verzilveren, trekt een vergelijkbare conclusie. “We hebben het aan onszelf te wijten vandaag. In de eerste helft moeten we al drie of vier doelpunten maken en in de tweede helft hebben we momenten met een overtal voor de goal, die we gewoon niet goed uitspelen. Daarin moeten we veel betere keuzes maken met elkaar en die wedstrijd gewoon op slot gooien. We gaan toch te vaak voor eigen succes lijkt het en dat is gewoon heel kwalijk, want je moet die wedstrijd op slot gooien.” Mogelijk doelt De Jong op Madueke, die in de slotfase zelfzuchtig was en een gigantische kans op de 1-3 niet benutte.

Ruud van Nistelrooij verwijt zijn ploeg de wedstrijd niet beslist te hebben door de marge op Fortuna te vergroten. "Iedereen weet hoe de kansenverhoudingen lagen vandaag. Onze tegengoal was het enige moment dat Fortuna een beetje gevaarlijk werd, en daar zien we er zelf gewoon niet goed uit. Maar we bleven rustig en hetzelfde doen." Zo kantelde PSV de wedstrijd volledig. "Daarna kregen we nog grote kansen. Hoe je dan alsnog tegen tien man tegen een counter aanloopt... Als je de hele wedstrijd op een rij zet, dan is het ongekend dat we hier niet winnen."