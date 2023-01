Zakaria Aboukhlal passeert uitstekende Marco Bizot en redt punt voor Toulouse

Zondag, 15 januari 2023 om 17:13 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:23

Zakaria Aboukhlal was zondagmiddag van groot belang voor Toulouse. De Marokkaans international maakte in de wedstrijd tegen Stade Brest na 65 minuten spelen de gelijkmaker. De aanvaller kent een productieve fase, want woensdag kwam hij ook al tot scoren in het duel met AJ Auxerre (0-5 winst). Marco Bizot was de doelman bij de bezoekers en keepte een uitstekende wedstrijd. Door het behaalde punt staat de ploeg van trainer Philippe Montanier steviger op de twaalfde plaats, terwijl Brest de overwinning goed had kunnen gebruiken. De ploeg staat achttiende en had zich met een driepunter uit de degradatiezone kunnen spelen.

Toulouse, waar Stijn Spierings, Branco van den Boomen en Aboukhlal in de basis stonden en Thijs Dallinga inviel, was in de beginfase de betere partij. Aboukhlal probeerde het met een schot, dat gekeerd kon worden door Bizot. Aboukhlal bleef gevaarlijk met dribbels, maar moest toezien hoe de bezoekers na twintig minuten op voorsprong kwamen. Steve Mounié anticipeerde in de zestien op een rebound en kopte binnen in de linkerhoek: 0-1. Onder meer Aboukhlal en ook Van den Boomen, die gevaarlijk was met zijn voorzetten, probeerden de achterstand ongedaan te maken. Voor rust leverde dat echter geen doelpunten op.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na rust had Brecht Dejaegere voor de 1-1 kunnen zorgen. De Belg was het alertst na een rebound, maar zag zijn inzet gekeerd worden door Bizot. De voormalig doelman van onder meer AZ was Dejaegere even later weer de baas, toen hij de ongedekte rechtermiddenvelder knap van het scoren afhield . De volgende rebound kon echter niet gekeerd worden door de Nederlandse sluitpost. Aboukhlal stond op de goede plek en werkte het leer in de rechterhoek: 1-1. Onder meer Spierings was in het vervolg nog dicht bij de 2-1, maar de middenvelder zag zijn schoten gekeerd worden door de verdediging en Bizot. Aan de andere kant liet collega-doelman Maxime Dupé eveneens zien in vorm te zijn, door een poging van Franck Honorat in de negentigste minuut onschadelijk te maken.