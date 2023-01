Mudryk ziet Ziyech belangrijke rol vervullen bij broodnodige zege Chelsea

Zondag, 15 januari 2023 om 16:57 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:14

Chelsea heeft na een redelijk dramatisch begin van 2023 eindelijk weer eens gewonnen in de Premier League. Manager Graham Potter zag zijn kwakkelende elftal zondag op Stamford Bridge met 1-0 winnen van de Londense stadgenoot Crystal Palace. Kai Havertz was de matchwinner op aangeven van Hakim Ziyech en Mykhaylo Mudryk, voor honderd miljoen euro aangetrokken door Chelsea, zag de Duitser vanaf de tribune scoren.

Voorafgaand aan de ontmoeting in West-Londen was er een fraai eerbetoon richting voormalig speler en manager Gianluca Vialli, die onlangs op 58-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker. Na het eerste fluitsignaal zocht Chelsea de aanval. Thiago Silva was heel dichtbij met een volley en Havertz kopte over in kansrijke positie. Daarnaast stond de goed keepende Vicente Guaita de thuisploeg geregeld in de weg. Palace hield stand en zocht de kleedkamer op met een 0-0 tussenstand.

In de rust van de Londense derby werd Mudryk voorgesteld aan de fans van Chelsea, die applaus overhadden voor de miljoenenaankoop uit Oekraïne. De brigade van Potter bleef het na rust proberen en in de 64ste minuut was het dan eindelijk raak. Na een hoekschop kwam de bal terecht bij Ziyech, die een loepzuivere voorzet in huis had richting Havertz. De Duitser kopte raak in de linkerhoek en was zichtbaar opgelucht met de openingstreffer voor Chelsea. Grote vreugde bij de supporters en bij onder meer Pierre-Emerick Aubameyang, die als invaller speeltijd kreeg.

Havertz had nog een keer kunnen scoren met het hoofd na een voorzet van Mason Mount. Deze keer vloog de inzet van de aanvaller echter over het doel. Aan de andere kant was Kepa in de slotfase belangrijk voor Chelsea met een redding op een volley van Cheick Doucouré. The Blues hielden stand en hebben dankzij de minieme zege op Palace de subtop in de Premier League weer in het vizier.

In de rust werd Mykhailo Mudryk gepresenteerd aan de Chelsea supporters??????#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/pdgEMeFM3j — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 15, 2023

Een ???????????????? voorzet van Ziyech wordt ingekopt door Havertz ? Gaat Chelsea na lange tijd dan eindelijk de drie punten te pakken? ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/LOp14cYJes — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 15, 2023