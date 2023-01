Feyenoord gaat voor Jerdy Schouten: ‘Er zal water bij de wijn moeten’

Zondag, 15 januari 2023 om 16:39 • Jeroen van Poppel

Feyenoord doet een poging om Jerdy Schouten naar De Kuip te halen, zo meldt RTV Rijnmond in navolging van berichtgeving van 1908.nl. De Rotterdammers zien in de 26-jarige middenvelder van Bologna een vervanger voor Quinten Timber, die langdurig is uitgeschakeld. Feyenoord zet in op een huurdeal met optie tot koop.

Bologna ontving begin januari al een bod van Feyenoord op Schouten, maar dat lag veel te laag om de Italianen te overtuigen. Feyenoord lijkt de komst van FC Twente-middenvelder Ramiz Zerrouki definitief uit het hoofd te hebben gezet en bereidt een nieuwe aanbieding voor op Schouten. "Er zal water bij de wijn moeten", weet Feyenoord-watcher Dennis Kranenburg van Rijnmond.

Schouten is zondagmiddag als basisspeler begonnen aan de uitwedstrijd van Bologna bij Udinese. De voormalig speler van Excelsior kreeg zijn plek in de startopstelling terug na invalbeurten in de twee duels na de WK-onderbreking. In de eerste seizoenshelft was Schouten, die in de zomer zijn contract verlengde tot medio 2026, een vaste basisspeler. Hij debuteerde in juni 2022 voor het Nederlands elftal in de Nations League-wedstrijd tegen Wales (3-2 winst).

Feyenoord heeft dringend behoefte aan versterking op het middenveld. Arne Slot kreeg geen vervanger toen Fredrik Aursnes vlak voor het sluiten van de zomerse transferwindow aan Benfica werd verkocht. Door de zware blessure van Timber zijn de personele problemen toegenomen. Slot sprak eerder de verwachting uit dat Timber dit seizoen nog wel in actie komt.