Van de Streek stoot Haller van troon maar FC Utrecht morst weer in minuut 90

Zondag, 15 januari 2023 om 16:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:43

FC Utrecht heeft de eerste overwinning in de Eredivisie in 2023 in de slotfase door de vingers laten glippen. De Domstedelingen leken zondag na een zeer sterke start uiteindelijk met 1-2 van Go Ahead Eagles te winnen, maar kort voor tijd viel alsnog de 2-2. Voor de thuisclub scoorde Bobby Adekanye met een geweldige volley en in de slotminuut redde nota bene voormalig Utrecht-speler en invaller Sylla Sow een punt voor Go Ahead, dat nu elf duels op rij ongeslagen is in de Eredivisie.

De beginfase in de Adelaarshorst was spectaculair. In de derde minuut werd een vrije trap van Amin Younes door Willum Willumsson ongelukkig en al koppend in zijn eigen doel gewerkt: 0-1. Het mooiste doelpunt van de middag kwam in minuut tien. Adekanye kwam in balbezit na een afgeslagen hoekschop, nam rustig aan en knalde de bal vervolgens fabelachtig van net buiten de zestien in de linkerhoek: 1-1. Grote vreugde bij de thuisfans, al was dat slechts van korte duur. Na matig wegwerken kwam de bal terecht bij Sander van de Streek, die de 1-2 kon binnentikken. De middenvelder scoorde voor de 42ste keer namens Utrecht in de Eredivisie, waardoor hij de meest scorende speler van de club is deze eeuw. Tot deze zondag deelde hij de eerste plaats nog met Sébastien Haller.

Bobby Adekanye. Wát een volley. ????#GAEUTR — ESPN NL (@ESPNnl) January 15, 2023

Na slechts twintig minuten moest de niet geheel fitte Jens Toornstra zich overigens al laten vervangen door Luuk Brouwers. Bas Dost hield een dikke bult over aan een kopduel, maar kon na een korte behandeling de strijd hervatten. Beide ploegen bleven aanvallen in het restant van de eerste helft en er was genoeg vermaak, maar doelpunten vielen er niet meer. Utrecht hield ook na rust stand en leek op weg naar de eerste driepunter van het nieuwe jaar. Oliver Edvardsen gaf wel een waarschuwing af in de 71ste minuut, maar met een geweldige reflex hield Vasilis Barkas Utrecht op de been. De gelijkmaker voor Go Ahead kwam er alsnog.

Na een voorzet vanaf rechts kwam de bal terecht bij Sean Klaiber, die redding wilde brengen maar juist Sow in staat stelde om van dichtbij de 2-2 binnen te tikken. Woede bij de verdediger van Utrecht, dat net als vorige week tegen Feyenoord (1-1) in de slotminuut een overwinning weggaf. De bezoekers hadden in de vier minuten aan blessuretijd alsnog kunnen winnen toen Anastasios Douvikas alleen op Jeffrey de Lange afstormde. De doelman was de held van Go Ahead met een fraaie redding, waardoor beide ploegen genoegen moesten nemen met een punt.

?? Het doelpunt dat Sander van de Streek na een klein kwartier scoorde, was zijn 42ste Eredivisietreffer namens FC Utrecht. ?? Dat maakt Van de Streek de meest scorende FC Utrecht-speler van deze eeuw in de Eredivisie. Tot vanmiddag deelde hij de eerste plek nog met @HallerSeb. pic.twitter.com/8EsRzU2VgU — FC Utrecht (@fcutrecht) January 15, 2023