Onzorgvuldig PSV laat zich toch nog foppen door tiental van Fortuna

Zondag, 15 januari 2023 om 16:30 • Guy Habets • Laatste update: 16:38

PSV heeft de uitwedstrijd bij Fortuna Sittard niet in een overwinning om weten te zetten. De Eindhovenaren misten legio kansen, gingen na een Sittardse rode kaart toch van 1-0 achter naar 1-2 voor en gaven diep in blessuretijd toch nog een penalty weg. Burak Yilmaz benutte die en zorgde zo voor een fikse domper voor PSV.

Ondanks de transfergeruchten rond Noni Madueke, die aan Chelsea wordt gelinkt, koos trainer Ruud van Nistelrooij ervoor om zijn Engelse vleugelaanvaller gewoon op te stellen in Sittard. Na het vertrek van Cody Gakpo hebben de Eindhovenaren weinig aanvallende opties en dus was de inbreng van Madueke gewenst. Op het middenveld kreeg Érick Gutiérrez de voorkeur boven Joey Veerman en in de achterhoede lijkt Jarrad Branthwaite de concurrentiestrijd met André Ramalho te hebben gewonnen. De Engelsman mocht weer starten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

PSV ging vanaf de aftrap in Limburg met frisse moed op zoek naar een doelpunt. Onder aanvoering van Xavi Simons, die vanaf het middenveld voor offensieve impulsen zorgde, werd de defensie van Fortuna onder druk gezet en al snel had het 0-1 moeten worden. Anwar El Ghazi wist oog in oog met keeper Ivor Pandur het net echter niet te vinden en laatstgenoemde ontpopte zich ook tot de grote plaaggeest voor PSV in de eerste helft. Hij was keer op keer een sta-in-de-weg, verijdelde onder meer een grote kopkans voor Luuk de Jong en hield de brilstand zo op het bord.

Die reddingen bleken vlak voor rust goud waard voor de Limburgers. Na een iets sterkere fase voor Fortuna werd de eerste doelrijpe kans meteen in een treffer omgezet door Iñigo Córdoba, die profiteerde van fouten van de PSV-defensie en keeper Walter Benítez. De Argentijn liet de bal los na een duel met Yilmaz, nadat Ibrahim Sangaré eerder al onnodig balverlies leed, en uit een moeilijke hoek schoof Córdoba vervolgens de 1-0 tegen de touwen. In de tweede helft probeerde PSV dan ook uit een ander vaatje te tappen door de kansen wel meteen te benutten, maar Simons liet dat in minuut 53 na. Hij schoot in vrijstaande positie over.

Dogan Erdogan, middenvelder van Fortuna, liet zijn ploeg vervolgens in de steek. Hij kwam met gestrekt been in op de knie van De Jong en gaf scheidsrechter Jochem Kamphuis daarmee alle aanleiding om een rode kaart te trekken. In overtal zette PSV vervolgens aan en de 1-1 kon dan ook niet uitblijven voor de mannen van Van Nistelrooij: ruim twintig minuten voor tijd viel de terechte gelijkmaker. Simons kopte een voorzet van Jordan Teze in de korte hoek en ontketende op die manier de jacht naar de voorsprong voor PSV.

De toeschouwers in Sittard voelden de bui al hangen, want het geluid werd geproduceerd door het goed gevulde uitvak en De Jong had in de slotfase voor een vreugde-explosie moeten zorgen. De lange spits tikte een loepzuivere voorzet van Madueke bij de tweede paal over, maar zag tot zijn opluchting dat het een kwartier voor tijd alsnog 1-2 werd. Sangaré kon van dichtbij binnentikken nadat De Jong opnieuw een grote kans liet liggen. De situatie werd voorbereid door Madueke, die een van zijn weinige goede acties in Sittard bekroonde met een voorassist.

Het tiental van Fortuna moest derhalve gaan komen in de laatste paar minuten van de wedstrijd. Yilmaz en collega's deden er alles aan, maar daardoor ontstond er ook ruimte voor PSV om de wedstrijd in de tegenaanval te beslissen. Het was aan de zeer zelfzuchtige Madueke te wijten dat dit niet gebeurde en dat de Limburgers nog in de wedstrijd bleven. Dat kwam PSV heel duur te staan, want diep in blessuretijd kreeg Fortuna een strafschop te nemen na een knullige overtreding. Yilmaz benutte die, maakte er zo 2-2 van en dompelde PSV in rouw.