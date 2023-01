‘Hoe boos ik op Tannane ben? Dat vertel ik hem zelf wel, dat doe ik hier niet’

Zondag, 15 januari 2023 om 16:04 • Rian Rosendaal

Oussama Tannane heeft zondag in de rust van de Gelderse derby tussen Vitesse en NEC zijn excuses aangeboden in de kleedkamer van de Nijmegenaren. De aanvallende middenvelder kreeg halverwege de eerste helft een directe rode kaart voor een tik in het gezicht van Kacper Kozlowski. Trainer Rogier Meijer toont zich na afloop vergevinsgezind in de richting van de weggestuurde Tannane.

"Hoe boos ik op hem ben? Dat vertel ik hem zelf wel, dat ga ik niet hier doen", laat Meijer na het 0-0 gelijkspel van NEC in Arnhem weten bij ESPN. "Oussama was schuldbewust en teleurgesteld, dat is op dit moment het belangrijkste voor ons. Het is al gebeurd en ik draai het niet meer terug. Tijdens de wedstrijd ben ik er niet meer zo mee bezig geweest." De coach weet dat Tannane wel vaker bij dergelijke situaties betrokken is geweest. Hij sprak er zelfs over met de spelmaker. "Oussama is iemand die op het randje speelt, maar dit was er wel over. Dat is niet goed, nee. Oussama is schuldbewust en we moeten weer door."

Rood voor Oussama Tannane in de beladen derby! ??



Terecht of onterecht? #VITNEC — ESPN NL (@ESPNnl) January 15, 2023

De rode kaart heeft als gevolg dat Tannane een schorsing krijgt van de KNVB. Meijer en NEC zijn echter niet van plan om de weggestuurde middenvelder een extra straf te geven. "Dat gaat niet gebeuren", benadrukt de trainer in Nijmeegse dienst. "Ik vergeef hem, ja. Ik ben vergevingsgezind. Ik ben ook weleens boos op mijn kinderen en die vergeef ik daarna ook." Meijer vindt wel dat Maximilian Wittek rood had moeten krijgen na zijn harde charge op Tannane. "Ik weet niet wat de overwegingen zijn op zo'n moment, maar dit is normaal gesproken ook gewoon een rode kaart."

Lasse Schöne oordeelt net als Meijer mild over Tannane. "Het gebeurde in the heat of the moment. Het is de eerste keer dit seizoen dat Oussama bij een opstootje betrokken raakt. Wat daarvoor bij andere clubs is gebeurd, maakt me helemaal niets uit. Het gaat erom wat hij hier doet. Hij is heel belangrijk voor ons. Natuurlijk weet Oussama ook wel dat dit niet heel slim was, maar dan moeten anderen opstaan en keihard werken. En dat hebben we gedaan", aldus de routinier van NEC.