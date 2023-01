Van Hooijdonk krijgt cynisch applaus van Heerenveen-fans: ‘Het is wel pijnlijk'

Zondag, 15 januari 2023 om 15:35 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:36

Sydney van Hooijdonk heeft zich uitgelaten over zijn wissel tegen AZ. De spits van sc Heerenveen werd in het duel met de Alkmaarders (0-2 nederlaag) na een uur gewisseld en bij zijn aftocht naar de zijlijn klonk er een cynisch applaus van de aanwezige thuissupporters. Van Hooijdonk geeft aan dat dat moment hem zeker niet onberoerd heeft gelaten.

"Je krijgt dat soort dingen als voetballer altijd wel mee", liet de van Bologna gehuurde spits na afloop weten bij ESPN. "Ik had het gevoel dat het een cynisch applaus was, toen ik eruit ging, dat ze er blij mee waren. Het is wel pijnlijk, eerlijk gezegd, daar ga ik niet over liegen. Helemaal na mijn periode bij Heerenveen tot nu toe, vind ik het een beetje apart en pijnlijk." Van Hooijdonk was met name in de beginfase van de eerste seizoenshelft productief. Zo maakte hij een hattrick in de uitwedstrijd bij Vitesse (0-4). In alle competities was hij dit seizoen tot nu toe goed voor zeven treffers en een assist in achttien wedstrijden.

Van Hooijdonk kende in de eerste seizoenshelft een periode van droogte door zeven wedstrijden op rij niet te scoren. Nadien vond de aanvaller het net regelmatiger en kwam hij midweeks in de TOTO KNVB Beker tegen FC Volendam (2-0 winst) wederom tot scoren. Van Hooijdonk begrijpt dan ook weinig van de reactie van het Heerenveen-publiek. "Ons spel is op dit moment niet al te best. Dat maakt het als spits sowieso niet makkelijk", benadrukt hij. "Maar ik heb tot nu toe zeven goals gemaakt dit seizoen. Normaal gesproken haal je dan dubbele cijfers, dan doe je het als spits denk ik niet slecht."

Niet alleen de supporters van de Friezen zijn kritisch op de zoon van oud-voetballer Pierre van Hooijdonk. Zo stelde clublegende Foppe de Haan eind december bij Omrop Fryslân dat de 22-jarige aanvaller voetballend tekort komt. "Van Hooijdonk is bij mij geen discussie", stelde de oud-trainer. "Die zou naast me zitten op de bank. Ik vind hem voetballend zó veel tekortkomen." De Haan zou in de spits kiezen voor Amin Sarr, die doorgaans als linksbuiten staat opgesteld. "Hij begint eigenlijk pas met voetballen als hij de bal heeft. Ik vind hem geen linksbuiten en als hij achter de spitsen staat vind ik dat hij te veel het middenveld ingaat. Ik zou Sarr altijd in de punt van de aanval zetten. Hij is redelijk snel, goed in de één-op-één en hij kan een goal maken. Daarom zou ik hem in de spits zetten."