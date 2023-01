Andries Noppert keept zich in beeld bij Champions League-deelnemer

Zondag, 15 januari 2023 om 14:41 • Guy Habets

Andries Noppert is in beeld bij FC Kopenhagen. Dat weet de Leeuwarder Courant zondagmiddag te melden. De doelman van sc Heerenveen, die zich op het afgelopen WK in de kijker speelde door het doel van Oranje in alle vijf de gespeelde wedstrijden te verdedigen, moet de opvolger worden van de naar AZ vertrokken Mathew Ryan. Kopenhagen kwam dit seizoen uit in de Champions League.

Scouts van de Deense topclub waren zaterdagavond aanwezig bij de wedstrijd tussen Heerenveen en AZ, die in 0-2 voor de gasten uit Alkmaar eindigden. Zij zagen Noppert daar geen fouten maken en dus blijft hij nog altijd een kandidaat om de vacature onder de lat bij Kopenhagen in te vullen. De Leeuwarder Courant schrijft dat er meer keepers zijn die mogen hopen op een transfer naar Parken, maar noemt daarbij geen namen. Kopenhagen zou zich overigens nog niet gemeld hebben in het Abe Lenstra Stadion.

Noppert heeft volgens het LC meerdere ijzers in het vuur, maar ook daar worden geen namen van geïnteresseerde clubs genoemd. De lange Fries, die door Transfermarkt op een waarde van vijf miljoen wordt geschat en tot medio 2024 onder contract ligt in Heerenveen, werd eerder wel al begeerd door Ajax. De Amsterdammers maakten uiteindelijk echter een andere keuze en haalden Gerónimo Rulli, de tweede keeper van het Argentijnse nationale elftal, naar de Johan Cruijff ArenA.

Een transfer naar Kopenhagen zou een overstap naar de nummer drie van de Deense Superligaen betekenen. De achterstand op koploper Nordsjaelland bedraagt al acht punten, terwijl Kopenhagen wel nog in het bekertoernooi zit. De hoofdstedelingen kwamen dit seizoen ook uit in de Champions League, maar eindigden als laatste in een poule met Manchester City, Borussia Dortmund en Chelsea. Noppert zou in Parken ploeggenoot kunnen worden van Kevin Diks en de door Ajax verhuurde Mohamed Daramy.