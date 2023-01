Chelsea heeft beet en maakt van Mudryk op een na duurste aankoop ooit

Zondag, 15 januari 2023 om 15:27 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:32

Mykhaylo Mudryk mag zich definitief speler van Chelsea noemen. De 22-jarige linksbuiten uit Oekraïne doorliep de medische keuring zonder problemen en zette daarna zijn handtekening onder een contract tot medio 2030 bij the Blues. Chelsea kwam eerder al tot een akkoord met Shakhtar Donetsk over een transferbedrag van honderd miljoen euro voor Mudryk, die ook lange tijd begeerd werd door Arsenal.

Mudryk arriveerde zaterdag in Londen om de laatste details rondom het meerjarige contract te bespreken. Het bestuur van Chelsea was juist afgereisd naar Polen om een mondelinge overeenkomst te sluiten met Shakhtar. De vleugelaanvaller leek lange tijd op weg naar Arsenal, dat opende met een bod van veertig miljoen euro. Dat bod kon door bonussen oplopen tot een totaalbedrag van zestig miljoen euro. Shakhtar ging daarmee niet akkoord en verlangde minstens honderd miljoen euro. Arsenal weigerde verder te gaan dan 95 miljoen euro en het is nu dus Chelsea dat Mudryk heeft weten in te lijven.

Mykhailo Mudryk has finalised his move from Shakhtar Donetsk after agreeing personal terms with the Blues. ?? — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 15, 2023

Mudryk bevestigde zijn status als toptalent dit seizoen in de groepsfase van de Champions League, waarin hij tot drie goals en twee assists kwam in zes optredens. In de Oekraïense competitie scoorde Mudryk deze voetbaljaargang al zeven keer in twaalf optredens en bereidde hij nog eens zes treffers voor. Zijn contract bij Shakhtar liep door tot medio 2026, maar is nu dus definitief afgekocht.

De miljoenenaankoop was zondagmiddag aanwezig bij het thuisduel van Chelsea met stadgenoot Crystal Palace op Stamford Bridge. Mudryk is de op een na duurste aankoop in de geschiedenis van de Londense club. Het record is in handen van Romelu Lukaku, die in 2021 voor 113 miljoen euro werd overgenomen van Internazionale. Overigens keerde de Belgische aanvaller na een seizoen op huurbasis terug bij de club uit Milaan. Aan Mudryk de taak om zijn hoge prijskaartje wel waar te maken.