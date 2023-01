Van Nistelrooij licht toe waarom hij Noni Madueke nog altijd in het elftal houdt

Zondag, 15 januari 2023 om 14:32 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 14:33

Ruud van Nistelrooij heeft zich uitgelaten over de transferperikelen rondom Noni Madueke. De Engelsman begint ondanks de nadrukkelijke belangstelling van Chelsea zondag 'gewoon' in de basis bij Fortuna Sittard. Voor Van Nistelrooij was de keuze om zijn rechtsbuiten op te stellen echter geen moeilijke.

"Zolang hij er is, zonder tegenbericht, is hij PSV-speler", vertelt de trainer van de Eindhovenaren bij ESPN. "Zolang hij beschikbaar is, fysiek en mentaal, speelt hij. Het was vooral veel observeren. Aan de houding. Zonder tegenbericht doe ik mijn werk." Madueke begint in Limburg dus in de basis. "Zolang de kogel niet door de kerk is speelt hij."

Van Nistelrooij stelt dat hij geen grote moeite heeft gehad met de geluiden rondom Madueke. "Het is iets wat je moet managen", stelt de oefenmeester. "Het maakt niet uit dat je het niet zelf in de hand hebt. De focus ligt op het spel, de wedstrijd van vandaag en om die zo goed mogelijk te spelen. Zonder tegenbericht ga ik er vanuit dat hij blijft." Chelsea is overigens ook zeer dicht bij het aantrekken van mede-aanvaller Mikhaylo Mudryk van Shakthar Donetsk.

Madueke staat in de nadrukkelijke belangstelling van Chelsea, dat een bod van dertig miljoen euro heeft neergelegd in het Philips Stadion. De Londenaren willen zich versterken in de voorhoede en zijn daarvoor uitgekomen bij de twintigjarige vleugelspeler. PSV trapt zondag om 14.30 af in Sittard. De Eindhovenaren hebben een overwinning nodig om op gelijke hoogte te komen met koploper Feyenoord, dat het om 16.45 uur opneemt tegen FC Groningen.