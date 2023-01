NEC is na rood voor Tannane onverzettelijk en houdt punt over aan derby

Zondag, 15 januari 2023 om 14:10 • Guy Habets • Laatste update: 15:12

NEC heeft op knappe wijze een punt overgehouden aan de Gelderse derby in Arnhem. Oussama Tannane werd in de eerste helft met rood weggestuurd na een opstootje en dus moesten de Nijmegenaren zo'n zeventig minuten met een man minder zien te overleven, maar dat deden ze wel: 0-0. Daardoor blijft het verschil tussen NEC en Vitesse op de ranglijst vier punten en mogen de mannen uit de Keizerstad zich voorlopig nog steeds de beste ploeg uit Gelderland noemen.

Rogier Meijer, trainer van de Nijmegenaren, koos voor de elf namen die Ajax afgelopen weekend op 1-1 hielden. Jasper Cillessen, Nany Dimata, Magnus Mattsson en Philippe Sandler waren afgelopen woensdag nog afwezig tijdens het bekertreffen met Almere City (0-4 winst), maar keerden in Arnhem weer terug in de basis. Bij Vitesse, dat al uitgeschakeld is in de beker en deze week dus rust had, speelden met Mitchell Dijks en Maxi Wittek twee linksbacks. Eerstgenoemde nam die positie ook in, terwijl de Duitser tot vleugelaanvaller op links werd gebombardeerd.

Waar er met veel bombarie toe werd geleefd naar de streekderby, was het eerste kwartier van de wedstrijd aan de tamme kant. De zeker niet uitverkochte GelreDome zag dat Vitesse via de rechterkant, waar back Carlens Arcus vaak mee opkwam, door probeerde te komen en dat NEC wachtte op een opening door de as. Dat leverde wat kansjes over en weer op, maar het duel ontbrandde pas echt in minuut 22. Oussama Tannane, NEC'er met een verleden in Arnhem, deelde in duel met Kacper Kozlowski een tik uit en leek de Pool bij de keel te grijpen, waarna hij zelf een forse schop van Wittek te verwerken kreeg. Makkelie besloot echter om Tannane met rood weg te sturen.

Rood voor Oussama Tannane in de beladen derby! ?? Terecht of onterecht? #VITNEC — ESPN NL (@ESPNnl) January 15, 2023

Het numerieke voordeel voor de Arnhemmers bracht echter geen verandering in het spelbeeld. Vitesse probeerde wel wat meer, maar ook NEC bleef gevaar stichten en tekende via Dimata bijna de openingstreffer aan. Tien minuten voor rust kwam hij een teenlengte tekort om een lage voorzet vanaf links van Souffian El Karouani tot doelpunt te promoveren. Pas vlak voor rust oefenden de mannen van trainer Phillip Cocu echt druk uit op het doel van Cillessen. Die hoefde echter maar een keer in actie te komen: hij plukte een kanonskogel van Wittek uit de kruising en hield daarmee de ruststand op 0-0.

De tweede helft werd door Vitesse aangegrepen om meer op de helft van de tegenstander te voetballen. De tien van NEC werden bij vlagen teruggedrongen en beperkten zich tot tegenhouden en counteren, maar de Nijmegenaren vergaten niet om ook af en toe speldenprikjes uit te delen. El Karouani deed dat bijvoorbeeld door Kjell Scherpen bijna in de korte hoek te verrassen. Die hoek werd even later ook gezocht door Sondre Tronstad, maar daar had Cillessen goed het oog in. NEC slaagde er sowieso aardig in om het spel van het eigen doel verwijderd te houden en zat met nog twintig minuten te gaan nog altijd in de wedstrijd.

In de slotfase zetten de gastheren echt aan en moesten de Nijmegenaren alles op alles zetten om het doel schoon te houden. Acht minuten voor tijd dacht GelreDome ook aan de voorsprong, maar Bart van Rooij redde op de lijn en hield NEC zo in leven. In de vier minuten blessuretijd werden de ballen vervolgens af en aan het strafschopgebied van Cillessen in gepompt, maar de 33-jarige Groesbeker bleef de baas en liet zich niet passeren. Het punt werd over de streep getrokken door NEC, dat dat punt na afloop terecht vierde.