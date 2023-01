Willem II stelt Michael de Leeuw tweemaal op maar wint niet in Almere

Zondag, 15 januari 2023 om 14:09 • Tom Rofekamp

Willem II heeft de goede start van 2023 geen vervolg kunnen geven. De nummer zeven van de Keuken Kampioen Divisie moest zijn meerdere erkennen in Almere City, dat met 1-0 zegevierde in het Yanmar Stadion. Zo verliest Reinier Robbemond zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van de Tilburgers. Die kenden een opvallend begin van het duel, daar er twee shirts met de naam 'De Leeuw' in het veld te zien waren.

Willem II begon met Lucas Woudenberg aan de aftrap. Dat dat Woudenberg was, was afgaande op de wedstrijdshirts echter niet helemaal duidelijk. De linksback van de Tilburgers droeg namelijk een tricot waar de naam 'De Leeuw' op prijkte, terwijl de echte De Leeuw voorin was geposteerd. Daarvoor had het elftal van Reinier Robbemond al meerdere kansen gehad op de openingstreffer, die echter onbenut bleven.

Ook na de shirtwissel van Woudenberg bleef Willem II het overwicht houden. Toch was het Almere dat op voorsprong kwam. Pascu gaf de bal na een halfuur in de loop mee van Jeredy Hilterman, die vanuit een moeilijke hoek en via een vijandig been achter Kostas Lamprou schoot: 1-0. Het was alweer de elfde van de spits dit seizoen. De goal gaf de thuisploeg kracht en de Tricolores werden steeds meer met hun rug tegen de muur gedrukt. Lamprou mocht van geluk spreken dat Álvaro Peña even voor rust een verlengde hoekschop van Anthony Limbombe niet binnenliep.

De 2302 aanwezige bezoekers zagen een stuk behoudener duel na de thee. Beide ploegen wisten nog maar weinig te creëren, op enkele pogingen van afstand na. Almere claimde in de slotfase nog een strafschop, die echter niet werd toegekend door arbiter Clay Ruperti. De gastheren werden zo de grote winnaars. Zij stomen door de overwinning op richting de derde plaats, terwijl Willem II zevende blijft.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 19 14 2 3 33 44 2 PEC Zwolle 18 13 2 3 23 41 3 Almere City FC 20 11 2 7 6 35 4 MVV Maastricht 19 10 4 5 6 34 5 FC Eindhoven 19 9 6 4 7 33 6 VVV-Venlo 19 9 5 5 2 32 7 Willem II 20 8 6 6 6 30 8 Jong AZ 19 8 4 7 6 28 9 Roda JC Kerkrade 19 7 4 8 1 25 10 Telstar 19 6 7 6 -7 25 11 De Graafschap 20 7 4 9 -1 25 12 NAC Breda 20 7 4 9 -7 25 13 Jong PSV 19 6 6 7 0 24 14 Jong Ajax 20 5 8 7 -2 23 15 ADO Den Haag 20 6 5 9 -8 23 16 Helmond Sport 20 6 2 12 -17 20 17 FC Den Bosch 19 6 1 12 -10 19 18 FC Dordrecht 19 5 4 10 -13 19 19 TOP Oss 19 5 3 11 -12 18 20 Jong FC Utrecht 19 4 3 12 -13 15