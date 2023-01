Gelderse derby eindigt voor Tannane met rode kaart na tik in gezicht

Zondag, 15 januari 2023 om 13:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:27

Voor Oussama Tannane is de Gelderse derby van zondag er een om snel te vergeten. De aanvallende middenvelder van NEC kreeg halverwege de eerste helft tegen Vitesse een directe rode kaart van arbiter Danny Makkelie omdat hij een tik uitdeelde aan Kacper Kozlowski na een fel duel tussen beide spelers. Het leek niet heel ernstig te zijn en Kozlowski ging vrij makkelijk naar de grond, maar desondanks moest Tannane inrukken.

De ontvangst in de GelreDome was allerminst hartelijk voor Tannane, die tussen medio 2019 en januari 2022 het shirt van Vitesse droeg. De middenvelder werd uitgefloten door het thuispubliek en behoorlijk aangepakt door de spelers van zijn voormalig werkgever. Tannane kon zich dus niet beheersen bij het duel met Kozlowski en zag tot zijn verbijstering dat Makkelie de rode kaart uit zijn borstzak toverde na overleg met de assistent-scheidsrechter.

Rood voor Oussama Tannane in de beladen derby! ?? Terecht of onterecht? #VITNEC — ESPN NL (@ESPNnl) January 15, 2023

Tannane liet zich op dat moment behandelen voor een blessure na een harde charge van Maximilian Wittek. Het leidde tot een opstootje tussen spelers van Vitesse en NEC, al keerde de rust alweer snel terug op het veld. Tannane moest na de blessurebehandeling de kleedkamer opzoeken en deed dat met het nodige misbaar richting de supporters van de thuisclub.

"Het is jammer dat we het bij Tannane altijd daar over moeten hebben", verzucht Mario Been in zijn analyse voor ESPN. "Omdat het gewoon een buitengewoon goede speler is. Alleen komt hij altijd in dit soort situaties. Het is een licht vergrijp. Ik zag gisteravond een overtreding, dat was dubbel rood. Ja, dit is een slaande beweging en dan krijg je dus een rode kaart." Volgens Roy Makaay moet je als speler de scheidsrechter nooit de kans geven om rood te geven.

"Ik zag het pas in de tweede herhaling, want we hadden een beeld waar die speler van Vitesse voor stond", aldus de voormalig aanvaller. "Maarja, hij maakt een slaande beweging. Het is niet heel hard. Makkelie nam in ieder geval de tijd voor zijn beslissing en ze waren ervan overtuigd. Het is een slaande beweging", zo concludeert Makaay.