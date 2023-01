Uitgevallen Hancko nu al terug bij Feyenoord; geen spoor van Dilrosun

Zondag, 15 januari 2023 om 15:43 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:51

Arne Slot heeft de opstelling bekendgemaakt van Feyenoord voor de uitwedstrijd tegen FC Groningen van zondagmiddag. Dávid Hancko viel donderdag geblesseerd uit in het bekerduel met PEC Zwolle, maar is drie dagen later fit genoeg om te starten. Slot kiest daarnaast weer voor Quilindschy Hartman op de linksbackpositie en Alireza Jahanbakhsh in de voorhoede. Verder zijn bij Feyenoord de vertrouwde namen aanwezig.

Hancko vormt in Groningen achterin een centraal duo met Lutsharel Geertruida. Marcus Pedersen begint als rechtsback en Hartman bestrijkt de linkerflank. Laatstgenoemde begon donderdag tegen PEC en krijgt van Slot weer de voorkeur boven Marcos López. Justin Bijlow verdedigt het doel van de Rotterdammers. Mats Wieffer beleefde in het bekertoernooi nog zijn officiële basisdebuut en ook in Groningen krijgt hij het vertrouwen van zijn trainer. Het middenveld van Feyenoord wordt compleet gemaakt door Sebastian Szymanski en Orkun Kökçü.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Slot zet Alireza Jahanbakhsh na een aardig optreden tegen PEC weer op rechts en kiest in de punt van de aanval voor Danilo, afgelopen donderdag tweemaal trefzeker in de eigen Kuip. Igor Paixão moet voor gevaar zorgen aan de linkerkant. Javairô Dilrosun ontbreekt in de selectie van Feyenoord voor de uitbeurt in Groningen. De zeventienjarige Antoni Milambo zit wel op de bank.

Feyenoord kan de koppositie in de Eredivisie verstevigen bij winst in en tegen Groningen. AZ kwam op een punt dankzij de 0-2 zege op sc Heerenveen, maar Ajax liet juist dure punten liggen in de thuiswedstrijd tegen FC Twente (0-0). PSV is momenteel bezig aan de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard en staat halverwege met 1-0 achter. De koploper kwam vorig seizoen niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen de Trots van het Noorden. Overigens gaat Groningen op 4 maart op bezoek in De Kuip. Het duel van zondag begint om 16.45 uur, staat onder leiding van arbiter Jeroen Manschot en is live te zien bij ESPN.

Opstelling FC Groningen: Verrips; Van Gelderen, Blokzijl, Balker, Määttä; Oratmangoen, Kasanwirjo, Valente; Dankerlui, Pepi, Krüger

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Kökçü, Szymanski; Jahanbakhsh, Danilo, Paixão