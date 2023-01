Cambuur gaat zich van goals verzekeren met duo bewezen Eredivisie-aanvallers

Mimoun Mahi en Tim Matavz zijn dicht bij een overstap naar Friesland. De Leeuwarder Courant weet zondag te melden dat SC Cambuur het duo routiniers waarschijnlijk op korte termijn kan verwelkomen. Dat is een flinke opsteker voor de hekkensluiter, die in vijftien Eredivisie-wedstrijden tot nu toe slechts negen keer wist te scoren.

Het is crisis in Leeuwarden. Voor de winterstop kwakkelde Cambuur al en ook de eerste officiële wedstrijd onder Sjors Ultee werd kansloos verloren (tegen FC Volendam, 0-3). Mahi en Matavz moeten het benodigde aanvallende elan brengen. Eerstgenoemde kwam dit seizoen nog slechts 31 minuten in actie voor FC Utrecht, al is dat mede vanwege blessureleed. De Domstedelingen zijn echter toch bereid de 28-jarige aanvaller te verhuren tot het eind van het seizoen.

Matavz stond tot voor kort onder contract bij het Cypriotische Omonia Nicosia. Daar was de 34-jarige oud-spits van onder meer PSV en Vitesse op een zijspoor beland, waardoor hij in overleg besloot zijn contract te ontbinden. Matavz is derhalve transfervrij in te lijven. Er zijn echter meer kapers op de kust, weet de Leeuwarder Courant. Zo zou HNK Gorica, de huidige nummer laatst van de Kroatische 1. HNL, zijn gewenste aanvalsleider zien in de Sloveen.

Zowel Mahi als Matavz heeft al een flinke staat van dienst in de Eredivisie. Mahi maakte vooral naam in het shirt van FC Groningen, waar hij in het seizoen 2016/17 met zeventien competitiedoelpunten als zesde op de topscorerslijst eindigde. Matavz bewees zich bij meerdere clubs op het hoogste Nederlandse niveau. Zowel bij Groningen, PSV als Vitesse belandde hij meermaals in de dubbele cijfers. Mees Hoedemakers en Jamie Jacobs zijn dit seizoen vooralsnog de productiefste Cambuur-spelers. Beide middenvelders scoorden twee keer.