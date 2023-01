Ancelotti en Xavi maken opstellingen bekend: Memphis wissel; Frenkie basis

Zondag, 15 januari 2023 om 18:49 • Guy Habets • Laatste update: 18:56

De opstellingen van Real Madrid en Barcelona voor de finale van de Supercopa in Saudi-Arabië zijn bekend. Xavi, de trainer van los Azulgrana, heeft een basisplaats in petto voor Frenkie de Jong. Memphis Depay zit op de bank, want Robert Lewandowski neemt zijn plek in de punt van de aanval wederom in. De Madrilenen waren er zoals gebruikelijk vroeg bij met de bekendmaking en trainer Carlo Ancelotti heeft voor een weinig verrassingen gezorgd. De aftrap vindt plaats om 20.00 uur in het King Fahd International Stadium.

Real Madrid had strafschoppen nodig om de eindstrijd van de Supercopa te bereiken. Valencia werd uiteindelijk geklopt, maar dat gebeurde zonder Luka Modric in de basis. De Kroaat viel in en krijgt in de finale tegen Barcelona uiteraard wel weer een basisplaats. Federico Valverde, die tegen los Che nog op het middenveld stond, schuift een linie naar voren. Camavinga behoudt zijn plek op het middenveld, dat gecompleteerd wordt door Toni Kroos.

Verder speelt Dani Carvajal weer als rechtsback en moet Lucas Vázquez genoegen nemen met een reserverol. Nacho Fernández zit eveneens op de bank: de linksback van dienst tegen Valencia staat zijn plek af aan Ferland Mendy. Karim Benzema, die vanaf de stip scoorde in de halve finale, neemt zijn plaats in de spits weer in. Valverde, de de plaats inneemt van Rodrygo, start vanaf de rechtsbuitenpositie, terwijl Vinícius Júnior vanaf de linkerflank voor gevaar moet zorgen.

Barcelona plaatste zich donderdag voor de finale door na strafschoppen van Real Betis te winnen. Xavi voert ten opzichte van die wedstrijd twee wijzigingen door. Andreas Christensen neemt zijn plek in het hart van de Catalaanse defensie weer in. Daardoor schuift Jules Koundé door naar rechtsback en zit Sergi Roberto op de bank. Op het middenveld is er weer een plekje gereserveerd voor De Jong, die samen met Gavi en Busquets de balans in het elftal moet bewaken. Laatstgenoemde vervangt Raphinha, terwijl Pedri een linie naar voren schuift. Ousmane Dembélé en Lewandowski completeren de voorhoede.

Opstelling Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Rüdiger, Mendy; Modric, Kroos, Camavinga; Valverde, Benzema, Vinícius Júnior.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Baldé; Busquets, De Jong, Gavi; Dembélé, Lewandowski, Pedri.