Van Nistelrooij heeft lak aan geruchten en laat Madueke gewoon starten

Zondag, 15 januari 2023 om 13:21 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:37

De opstelling van PSV voor het duel met Fortuna Sittard is bekend. Ruud van Nistelrooij vervangt ten opzichte van het midweekse bekerduel met Sparta Rotterdam (1-2 winst) Joël Drommel en André Ramalho, waardoor Walter Benítez en Armando Obispo terugkeren in het elftal. Philipp Max ontbreekt vanwege ziekte, terwijl Noni Madueke 'gewoon' aan de aftrap verschijnt, ondanks de transferperikelen rondom zijn persoon. Het duel in het Fortuna Sittard Stadion gaat om 14.30 uur van start.

Er is de voorbije dagen een hoop te doen om Madueke. Chelsea heeft meer dan gemiddelde belangstelling en Van Nistelrooij kon zaterdag al niet uitsluiten dat de Engelsman vertrekt. Toch kiest de oefenmeester ervoor zijn smaakmaker gewoon op te stellen. Madueke is de meest rechter man in een voorhoede die verder bestaat uit captain Luuk de Jong en Anwar El Ghazi.

Het middenveld wordt net als dinsdag gevormd door Érick Gutiérrez, Ibrahim Sangaré en Xavi Simons. Joey Veerman moet zo wederom genoegen nemen met een plek op de bank. Hij zit daar naast onder meer Drommel, die alleen in bekerverband de voorkeur krijgt boven Benítez en daarom nu weer plaats moet maken. Laatstgenoemde krijgt een defensie van (v.l.n.r.) Phillipp Mwene, Jarrad Branthwaite, Obispo en Jordan Teze voor zich.

PSV kan zaterdag profiteren van de misstap van Ajax. De Amsterdammers kwamen zaterdag niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen FC Twente, waardoor PSV weer over ze heen kan klimmen. Bij een overwinning komt de selectie van Van Nistelrooij in punten gelijk met koploper Feyenoord. Die komt later op de middag zelf echter nog in actie tegen laagvlieger FC Groningen. Fortuna zal tegen PSV hopen het eerste punt in tien ontmoetingen te pakken. PSV wist de laatste negen wedstrijden tegen de Limburgers in Eindhovens voordeel te beslechten. Het duel in Sittard staat onder leiding van Jochem Kamphuis en is te zien op ESPN 3.

Opstelling Fortuna Sittard: Pandur; Navarro, Pinto, Radic, Guth, Vita; Duarte, Erdogan, Özkayup; Yilmaz, Córdoba

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Branthwaite, Obispo, Mwene; Sangaré, Gutiérrez; Simons; Madueke, De Jong, El Ghazi