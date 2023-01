Peter Bosz reageert op Hans Kraay junior: ‘Hier klopt helemaal niets van’

Zondag, 15 januari 2023 om 10:48 • Guy Habets

Peter Bosz is het totaal niet eens met Hans Kraay junior en zijn kritiek op de elftallen van Bosz. De twee discussieerden daarover tijdens Goedemorgen Eredivisie op ESPN. De analist noemt het spel van de clubs waar de Apeldoorner als trainer werkzaam was 'naïef', maar daar kan de oefenmeester zich niet in vinden. Hij probeert uit te leggen dat dat met zijn speelstijl te maken heeft.

Kraay herinnert zich een wedstrijd in de Duitse Supercup waarin hij zag dat de tweede centrale verdediger van Borussia Dortmund doorstapte en backs geen rugdekking hoefden te geven. Bosz lacht als hij dat hoort. "Wat jij nu zegt, klopt helemaal niet", klinkt het tijdens Goedemorgen Eredivisie. "Ik ga toch niet tegen mijn backs zeggen dat ze geen rugdekking moeten geven? Dat mag dat je dat gezien hebt, maar jij noemt net de Supercup, dat deden we volgens mij juist heel goed."

Het woord 'naïef' gaat er bij Bosz niet in. "Ik wil ons spel zeker niet naïef noemen. Door de jaren heen, want ik heb zes jaar in het buitenland gezeten, ontwikkel ik mezelf natuurlijk ook en natuurlijk doe ik de de dingen anders in mijn restverdediging. Ik ben nog altijd niet bang om achterin 1 op 1 te spelen, als je maar druk op de bal hebt. Dat mag je naïef noemen, maar ik vind eigenlijk dat je er helemaal naast zit."

Kraay is echter niet over te halen en blijft het spel van de teams van Bosz naïef vinden. "Natuurlijk hebben we dingen slecht gedaan, dan gaat het om een slechte uitvoering, maar ik heb nog nooit mijn elftal open gegooid", is de reactie van de trainer uit Apeldoorn. "Ik zorg altijd dat we rugdekking hebben en dat verdedigers knijpen naar één kant. Daar trainen we veel op. Als je zo ver naar voren speelt omdat je dominant in balbezit bent, dan is het logisch dat het er misschien open uitziet als iemand dom balverlies lijdt."