Ajax verkoos Rulli boven Noppert, maar: ‘Ik moest Noppert zijn!’

Zondag, 15 januari 2023 om 10:21 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:49

Gerónimo Rulli was ondanks het gelijkspel positief gestemd na het duel met FC Twente (0-0). De Amsterdammers verloren weliswaar kostbare punten in de titelstrijd; Rulli zelf maakte zijn Eredivisie-debuut en hield daarin de nul. De Argentijn blikte op de persconferentie achteraf niet alleen terug op de wedstrijd, maar ook op afgelopen WK. Oranje-goalie Andries Noppert kwam daarbij ter sprake.

De Argentijnen trainden in Qatar net als Oranje veelvuldig op strafschoppen, zo onthulde Rulli. "We hebben veel video's bekeken en getraind op de manier waarop zij (de tegenstanders, red.) trapten. En dat hebben we ook gedaan met de manier waarop de keepers hun reddingen deden. Franco Armani en ik moesten proberen de keepers van de andere landen te kopiëren. Ik probeerde Noppert te zijn, maar er was wel twaalf centimeter verschil!”, werd er opgetekend door De Telegraaf.



De lach was amper van Rulli's gezicht te krijgen tijdens de persconferentie. Toch toonde de doelman zich kritisch op zijn eerste Eredivisie-optreden. "Ik maakte wat fouten, maar ik ben blij dat we de nul hebben gehouden. Ik moet hard werken en mijn ploeggenoten beter leren kennen. Alles is nog nieuw voor mij. Het was mijn eerste week hier. Ik ben erg blij dat ik mijn debuut heb kunnen maken en deel uitmaak van deze gigantische club", aldus de dertigjarige goalie.

Grinta

Ook Voetbalzone was aanwezig bij de persconferentie. Verslaggever Kalum van Oudheusden vroeg Rulli of hij ook op de hoogte was van het begrip 'grinta' (strijdbaarheid), zoals geïntroduceerd door Erik ten Hag. "Ik ken dat woord niet", lachte Rulli. "Maar wij Argentijnen zijn vechters en brengen wel die energie naar het team. Ik probeer mijn teamgenoten altijd het vertrouwen te geven om te vechten en om helder te zijn wanneer je helder moet zijn."