Jordan Henderson: ‘Om eerlijk te zijn heb ik medelijden met Cody Gakpo’

Zondag, 15 januari 2023 om 09:41 • Tom Rofekamp

Jordan Henderson was zichtbaar aangeslagen na de 3-0 oorwassing van Liverpool bij Brighton & Hove Albion. De aanvoerder van the Reds zag zijn ploeg op ieder vlak afgetroefd worden door the Seagulls en vindt dan ook het moeilijk om positieve punten aan te wijzen. Alleen Cody Gakpo kan op mooie woorden rekenen van Henderson. Laatstgenoemde zelfs heeft medelijden met dat de Nederlander in zo'n slecht draaiend team terechtkomt, zo vertelt hij bij Viaplay.

Liverpool hield het in het eerste bedrijf nog dicht in het Falmer Stadium, maar kreeg na rust de rekening gepresenteerd. Twee doelpunten van Solly March en één van Danny Welbeck stuurden de equipe van Jürgen Klopp met 3-0 terug naar Merseyside. "Het was een moeilijke dag voor ons als team", zegt Henderson dan ook. "Brighton heeft het in ieder opzicht van de wedstrijd beter gedaan dan wij.. We moeten onmiddellijk verbetering laten zien als we nog iets willen halen dit seizoen."

Een zwaar teleurgestelde Henderson na afloop van de verloren wedstrijd tegen Brighton, die Gakpo het enige lichtpuntje vond van vandaag.



"Feel sorry for him" pic.twitter.com/cxxE3UuGCu — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 14, 2023

Alleen Gakpo's optreden kan op lof rekenen van de Engelsman. Volgens Henderson past de winteraanwinst zich probleemloos aan in het team. "Hij heeft het heel goed gedaan afgelopen week. Om eerlijk te zijn heb ik een beetje medelijden met dat hij in een team terechtkomt dat waarschijnlijk weinig vertrouwen heeft, dus het moet heel moeilijk zijn voor hem. Maar hij heeft zich erg goed geïnstalleerd en heeft het erg goed gedaan in de wedstrijden die hij heeft gespeeld. Hij is het enige positieve wat we uit deze wedstrijd mee kunnen nemen. Hopelijk kan hij ons een beetje van die energie geven die we nodig hebben", aldus de Liverpool-captain

De woorden van Henderson snijden hout. Liverpool ziet zich momenteel op de negende plek in de Premier League; liefst zeven stekken lager dan vorig seizoen na achttien speelronden. Er werd deze jaargang al zes keer verloren in competitieverband en dit kalenderjaar werd er over alle competities nog maar één punt behaald. Gakpo lijkt zo in een zinkend schip te zijn gestapt. De Eindhovenaar maakte tegen Brighton zijn Premier League-debuut, na een week eerder al zijn eerste officiële wedstrijd te hebben gespeeld voor the Reds (in de FA Cup tegen Wolverhampton Wanderers, 2-2).