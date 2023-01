Taylor vindt dat er meer had ingezeten en wijst naar hachelijk moment

Zondag, 15 januari 2023

Kenneth Taylor likt de wonden na het 0-0 gelijkspel tegen FC Twente. De middenvelder van Ajax is niet te spreken over wat zijn ploeg in de openingsfase liet zien, maar prijst wel de vechtlust van de Ajacieden na de rode kaart voor Devyne Rensch even voor rust. Daarna had er volgens Taylor zelfs meer ingezeten. Hij meent dat hij na rust namelijk een strafschop verdiende, zo betoogt hij tegenover ESPN.

In de tweede helft schreeuwde Taylor om een strafschop toen hij bij een kapbeweging leek te worden getoucheerd door Mees Hilgers. Arbiter Allard Lindhout wees ondanks de protesten niet naar de stip en ook de VAR zag er niets in. "Voor mijn gevoel kon ik de bal niet meer halen omdat hij daar lag. Daarom viel ik. Ik weet ook niet meer of er contact was", zegt Taylor eerlijk, die bovendien erkent de beelden nog niet te hebben teruggezien.

Wanneer hij het moment voorgelegd krijgt, begint Taylor zichtbaar te twijfelen. "Volgens mij viel ik gewoon door hem", zegt hij toch. "Het is inderdaad wel moeilijk te zien. Ik voelde wel contact en hij nam mijn been mee, anders zou ik niet vallen. Maar het was de keuze van de scheidsrechter en hij gaf geen penalty. Ik vind het zelf wel een penalty, maar dat is op de beelden lastig te zien."

Ondanks alles vindt Taylor dat Ajax toch trots mag zijn op de vertoonde strijdlust. "We speelden gewoon slecht. We kwamen serieus goed weg. Na die rode kaart moesten we strijd tonen en dat hebben we wel gedaan. Het liefst willen we natuurlijk domineren en deze wedstrijd winnen. Dat is uiteindelijk niet gelukt, maar ik ben wel serieus trots dat we hebben gevochten voor een punt", aldus de jongeling.