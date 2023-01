Bas Nijhuis roept vraagtekens op: 'Misschien haat hij me omdat ik Italiaan ben’

Zondag, 15 januari 2023 om 00:17 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 00:24

FC Volendam deed zaterdagavond goede zaken in de Eredivisie. De ploeg van trainer Wim Jonk boekte voor het eerst sinds 1997 twee Eredivisie-zeges op rij door in eigen huis tegen RKC Waalwijk met 2-0 te zegevieren. Vorige week werd ook het uitduel met sc Cambuur (0-3) in winst omgezet. Tegen RKC was Gaetano Oristanio de grote smaakmaker. De vleugelaanvaller was na afloop trots op de zege, maar baalde van scheidsrechter Bas Nijhuis.

Oristanio had een groot aandeel in de winnende treffer van Florent Sanchez. De huurling van Internazionale wist met een goede individuele actie de achterlijn te halen en zette vervolgens strak voor, waarna de Franse middenvelder ongedekt bij de tweede paal de 2-1 kon binnenschieten. Oristanio was echter niet te spreken over Nijhuis, die enkele keren weigerde om hem een vrije trap te geven.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ja, dat ging heel slecht. Misschien haat hij me omdat ik een Italiaan ben”, zei de buitenspeler met een knipoog voor de camera van ESPN. “Ik sprak rustig tegen hem en respecteer hem wel, maar hij mij niet. Tja, dat is voetbal. Dat kan gebeuren.” Volendam gaf de zege op Cambuur van een week geleden zo een goed vervolg en heeft nu evenveel punten gepakt als tijdens de gehele eerste seizoenshelft. Oristanio is vol vertrouwen dat Volendam degradatie weet te ontlopen, ondanks dat de club door de buitenwacht al was afgeschreven. “Geen probleem, ze mogen praten. Aan het eind van het seizoen zullen ze wel zien.”

Voor Jonk kwam het goede optreden van zijn vleugelaanvaller niet als een verrassing. “Dat weten we al een tijdje. Die versnelling bij de 2-1, dat kunnen niet veel spelers. Zijn aannames, dat schreeuwt voetbal. Hij is lastig te beteugelen”, aldus Jonk, die ook content was met de tweede Eredivisie-zege op rij van Volendam. “Ik ben blij voor die jongens. Dit geeft voldoening, ik hoop dat we het doortrekken. Ik weet dat we heel veel wedstrijden hadden kunnen winnen in de eerste seizoenshelft, maar dat is niet gebeurd. En dan kijken mensen naar pagina 819 en zien ze zes punten staan.”