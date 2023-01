Schreuder geeft niet Rensch, maar falende ploeggenoot schuld voor rode kaart

Zondag, 15 januari 2023 om 00:05 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:21

Alfred Schreuder kijkt met gemengde gevoelens terug op het Eredivisie-duel tussen Ajax en FC Twente (0-0). Waar de trainer van de Amsterdammers hoogst ontevreden is over de fase vóór de rode kaart van Devyne Rensch, is hij wél te spreken over de minuten die zijn ploeg met tien man speelde. De keuzeheer ziet Rensch overigens niet als enige verantwoordelijke voor het grijpen van de rode kaart, want vooral Edson Álvarez had beter positie moeten kiezen, zo concludeert Schreuder na afloop.

“Ik vond dat we erg nerveus begonnen”, opent de trainer van Ajax voor de camera van ESPN. “Het was slecht voor ons doen. Zeker in een thuiswedstrijd moeten we veel dominanter zijn. Ik zag het ook niet aankomen, want ik vond eigenlijk dat we een goede trainingsweek hadden met een bekerwedstrijd tussendoor. Ook gister zag het er op de training goed uit. Ik vond het dan ook onnodig dat we op deze manier begonnen, en Twente rook bloed.”

?? Rood voor Devyne Rensch in de 35e minuut, Ajax verder met 10 man tegen FC Twente! ??#ajatwe pic.twitter.com/aTnHMtfepj — ESPN NL (@ESPNnl) January 14, 2023

In de 35ste minuut kreeg Rensch een directe rode kaart van arbiter Allard Lindhout na het neerhalen van de doorgebroken Ricky van Wolfswinkel. “Ik vind wel dat we het na de rode kaart uitstekend hebben gedaan. De tactische discipline was heel hoog en ik vind dat we goede kansen hebben gecreëerd. Normaal is een 0-0 eindstand te weinig, maar als je het wedstrijdverloop ziet denk ik dat we daarmee kunnen leven.” Schreuder licht vervolgens desgevraagd de situatie rond de overtreding van Rensch uit.

“Bij de rode kaart vond ik ons tactisch gewoon niet goed staan. Álvarez en Timber namen elkaar over op het middenveld, maar als Edson centraal blijft staan is er niets aan de hand. Als het een overtreding (van Rensch, red.) zou zijn, dan staat in ieder geval Edson nog bij Van Wolfswinkel. Uiteindelijk doet Ricky het natuurlijk ook heel slim”, aldus de oefenmeester. Rensch verliet met een rode kaart op zak per brancard het veld en vertrok naar het ziekenhuis. Schreuder geeft aan dat de eerste signalen goed zijn en dat de hoofdblessure mogelijk meevalt.