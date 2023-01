Ajax loot FC Twente in de beker; PSV en Feyenoord spelen thuiswedstrijd

Zaterdag, 14 januari 2023 om 23:29 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:38

In de studio van ESPN is zaterdagavond geloot voor de achtste finales van de TOTO KNVB Beker. Floris van der Linden (Spakenburg) en Willem den Dekker (De Treffers) trokken de balletjes, onder toeziend oog van presentator Jan Joost van Gangelen. Ajax wacht een lastige uitwedstrijd bij FC Twente, terwijl PSV thuis speelt tegen FC Emmen. Feyenoord ontvangt NEC in De Kuip. Op dinsdag 7, woensdag 8 en donderdag 9 februari worden de wedstrijden in de achtste finales van de KNVB Beker afgewerkt.

Ajax krijgt dus te maken met FC Twente. Zaterdagavond speelden de Amsterdammers in competitieverband nog met tien man doelpuntloos gelijk tegen de Tukkers in de Johan Cruijff ArenA. Voor PSV staat er in de volgende ronde een thuiswedstrijd tegen FC Emmen op het programma. Ook Feyenoord speelt in eigen huis en krijgt bezoek van NEC. Titelkandidaat AZ moet zien af te rekenen met FC Utrecht.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Drie amateurploegen wisten het afgelopen week tot de laatste zestien van de KNVB Beker te schoppen. VV Katwijk was met 0-3 te sterk voor SV Urk, terwijl De Treffers voor een enorme stunt zorgde door SC Cambuur (1-0) uit te schakelen. De grootste verrassing was echter SV Spakenburg, dat op bezoek bij FC Groningen met 2-3 won. Youri Koelewijn opende de score na tien minuten, waarna Van der Linden twee penalty’s benutte. Via twee treffers van Damil Dankerlui werd het nog even spannend, maar Spakenburg hield stand en trok de zege over de streep.

PSV bereikte de achtste finales van de KNVB Beker dinsdag door nipt af te rekenen met Sparta Rotterdam (1-2). Een zwaar gehavend Ajax had woensdag geen moeite met FC Den Bosch. De Amsterdammers kregen door een griepgolf te kampen met een waslijst aan afwezigen, maar wonnen desondanks met 0-2. Feyenoord herpakte zich een dag later uitstekend van een vroege tegenvaller. De Rotterdammers kregen tegen PEC Zwolle een vroege wereldgoal om de oren van Haris Medunjanin, maar speelden de bezoekers uit de Keuken Kampioen Divisie daarna behoorlijk van het eigen veld: 3-1.

Volledige loting achtste finales TOTO KNVB Beker:

PSV - FC Emmen

NAC Breda - sc Heerenveen

FC Twente - Ajax

Feyenoord - NEC

ADO Den Haag - Go Ahead Eagles

SV Spakenburg - VV Katwijk

AZ - FC Utrecht

De Graafschap - De Treffers