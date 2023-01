Kitalono kroont zich in blessuretijd tot matchwinner van Sparta in oersaaie derb

Zaterdag, 14 januari 2023 om 22:49 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:03

Sparta Rotterdam heeft de stadsderby met Excelsior in extremis in zijn voordeel beslecht. Het Eredivisie-duel leek af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, tot Joshua Kitolano in blessuretijd de enige treffer van de wedstrijd aantekende: 1-0. Door de zege verstevigt Sparta de zesde plaats, Excelsior blijft twaalfde staan.

Het treffen met Sparta was een bijzonder duel voor Reda Kharchouch. De aanvaller stond de afgelopen twee seizoenen nog onder contract bij de Kasteelclub en begon tegen zijn oude werkgever in de punt van de aanval. Bij de thuisploeg startte Koki Saito in de derby tegen Excelsior. Hij nam de plek in van de geschorste Arno Verschueren, die dit seizoen al goed was voor zes goals en twee assists.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De openingsfase van de stadsderby stond vooral in het teken van aftasten, echter wist het duel ook in het vervolg van de eerste helft niet echt te ontbranden. Sparta oogde zonder een serieuze mogelijkheid te creëren het meest gevaarlijk. Het ontbreken van Verschueren deed zich duidelijk voelen op Het Kasteel. Ook Excelsior ontbrak het aan creativiteit. Kenzo Goudmijn probeerde het daarop op slag van rust met een fraai afstandsschot, maar moest toezien hoe Nick Olij zijn doelpoging katachtig uit de linkerbovenhoek tikte.

In de tweede helft lag de amusementswaarde iets hoger. Vooral Sparta kreeg de kans om de wedstrijd eindelijk open te breken. Zo kreeg Vito van Crooy de bal op een presenteerblaadje van Tobias Lauritsen. De vleugelaanvaller kon van dichtbij vrij uithalen, al kwam hij niet verder dan een teleurstellend schot voorlangs. Luttele minuten later slaagde ook Kitolano erin om gevaar te stichten met een schot dat net over het doel van Stijn van Gassel ging. Het piepte en het kraakte bij Excelsior, dat een punt leek over te houden aan de stadsderby. In de blessuretijd ging het toch nog mis voor de ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen. Lauritsen verlengde een lange bal van Olij, waarna Kitalono droog binnenschoot: 1-0.