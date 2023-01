Erbarmelijk tiental Ajax komt met gelijkspel nog goed weg tegen FC Twente

Zaterdag, 14 januari 2023 om 22:59 • Rian Rosendaal

Ajax heeft andermaal punten verspeeld in de Eredivisie. De ploeg van Alfred Schreuder kwam zaterdagavond niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen FC Twente. De thuisclub speelde bijna een uur met tien man na de rode kaart voor Devyne Rensch. De verdediger kreeg direct rood van arbiter Allard Lindhout vanwege het neerhalen van de doorgebroken Ricky van Wolfswinkel. Rensch raakte bij die actie geblesseerd en moest het veld zelfs met een brancard verlaten.

Bij Ajax waren Jurriën Timber, Edson Álvarez en Brian Brobbey fit genoeg om te starten. Steven Bergwijn en Steven Berghuis keerden ook terug, maar werden op de bank gehouden door Schreuder. Bij Twente was de aan Feyenoord gelinkte Ramiz Zerrouki hersteld en fit genoeg voor een basisplaats. De Tukkers waren duidelijk niet bang voor Ajax en hadden de pech dat de paal tot tweemaal toe in de weg stond. Eerst raakte Vaclav Cerný het aluminium, waarna doelman Gerónimo Rulli kon brengen. Korte tijd later kopte Michel Vlap op de paal. Het nerveus ogende Ajax ontsnapte dus in de eerste minuten van de ontmoeting in Amsterdam.

De storm van Twente ging na een kwartier een beetje liggen en Ajax probeerde steeds meer uit de schulp te kruipen. Calvin Bassey toonde aanvallende aspiraties op links en bij een van zijn acties werd hij gestuit door Alfons Sampsted, die een gele kaart ontving. Lars Unnerstall had nog niet veel te doen gehad, maar de doelman van Twente was alert bij een kopbal van Davy Klaassen. Schreuder leek al na twintig minuten te moeten wisselen toen Bassey een blessure leek op te lopen bij een duel op de achterlijn. De linksback verbeet de pijn, maar ging even later toch zitten. Schreuder liet Owen Wijndal al warmlopen aan de zijkant. Bassey wist de lichte blessure echter van zich af te schudden en vervolgde gewoon de wedstrijd.

Ondertussen was wel duidelijk dat Ajax achterin kwetsbaar was. De bedrijvige Vlap werd na een halfuur spelen gevonden door Van Wolfswinkel, maar de aanvallende middenvelder kwam net tekort om binnen te tikken. De kwetsbaarheid bij de thuisploeg werd goed duidelijk in minuut 33. Een lange bal van achteruit werd verkeerd beoordeeld door Rensch, die Van Wolfswinkel de weg naar het doel versperde. Lindhout kende geen genade en trok direct rood, ondanks het feit dat rechtsback Jorge Sánchez in de buurt was. Rensch raakte geblesseerd bij zijn actie en moest zelfs per brancard naar de kant. Schreuder haalde gelijk Edson Álvarez een linie naar achteren om naast Jurriën Timber te gaan spelen.

Twente profiteerde voor rust niet van de overtalsituatie. Van Wolfswinkel kreeg nog wel geel als aanstichter van een opstootje ver in blessuretijd. Geen doelpunten dus halverwege en Schreuder koos ervoor om Brobbey te laten vervangen door Mohammed Kudus. De onderbreking leek Ajax niet veel goed te doen, want ook na rust was men kwetsbaar. Rulli kwam goed weg na een heel slechte pass die werd onderschept door Van Wolfwinkel. De spits wist Cerny namelijk niet te bereiken. Aan de andere kant schreeuwde Kenneth Taylor om een strafschop toen hij bij een kapbeweging leek te worden getoucheerd door Mees Hilgers. Lindhout wees ondanks de protesten niet naar de stip en ook de VAR zag er niets in.

Ajax probeerde het wel ondanks de ondertalsituatie. Een uitbraak met Francisco Conceição werd echter in de kiem gesmoord door Zerrouki, die geel kreeg voorgehouden. Jans paste halverwege de tweede helft een driedubbele wissel toe: Daan Rots, Christos Tzolis en Joshua Brenet kwamen erin voor Cerny, Misidjan en Sampsted. Bij Ajax maakte Conceição plaats voor Bergwijn. Kort daarvoor schoof Taylor de bal slechts rakelings langs de paal. De ingevallen Brenet liet een serieuze kans onbenut door de bal in de handen van Rulli te koppen. Zerrouki liet de Ajax-aanhang schrikken met een harde knal van afstand die rakelings langs het doel ging.

Twente profiteerde ook in de slotfase niet van de speler meer. Vlap schoot nog een metertje naast na een goede aanval van de bezoekers, maar verder werd Rulli niet echt meer getest. Voor Ajax leek er niet meer in te zitten dan een gelijkspel en Twente zal balen van de gemiste kansen. De Amsterdamse club staat nu twee punten achter koploper Feyenoord, de tegenstander op 22 januari. De Rotterdammers kunnen zondag uitlopen bij winst op FC Groningen.