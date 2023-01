Marciano Vink: ‘Er is iemand met 14 keer balverlies die nóg erger is dan Bassey’

Zaterdag, 14 januari 2023 om 23:05 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:04

Marciano Vink is niet te spreken over het veldspel van Ajax. Tijdens de rust van het Eredivisie-duel tussen Ajax en FC Twente (0-0) uitte de analyticus, te gast bij ESPN, zijn frustraties over het discutabele optreden van 'de linkerkant' van de Amsterdammers. Zowel linksback Calvin Bassey als linksbuiten Dusan Tadic moesten het ontgelden.

“Vanaf het eerste moment dat hij binnenkwam bij Ajax zag je al dat hij heel veel moeite heeft aan de bal”, opende Vink, verwijzend naar Bassey. De analist doelt onder meer op een moment in de twintigste minuut, toen Bassey er niet in slaagde een pass over circa tien meter met succes af te leveren bij Kenneth Taylor. Nog geen twee minuten later leed de linksback van dienst wederom pijnlijk balverlies door de bal, onder druk van Václav Cerny, over de zijlijn te lopen.

“Hij liep de bal over de zijlijn, terwijl hij last van zijn enkel had. Dan denk ik: wat ga je hier doen? Waarom ga je daar draaien? Speel de bal gewoon richting het centrum! Ik snap het niet. Ik begrijp er gewoon helemaal niks van. Er zijn gewoon veel technische vaardigheden die hij niet beheerst.” Ook haalde Vink een moment aan uit de 25ste speelminuut, toen Bassey en Tadic volgens de analist in een te laag tempo omschakelden. “Moet je kijken hoe dat dan terugloopt...”

“Bassey heeft dan negen keer onnodig balverlies geleden, maar er is er één die nog erger is: Tadic”, foeterde Vink. “Hij heeft liefst veertien keer balverlies geleden. Dus die hele linkerkant van Ajax voegt gewoon eigenlijk niks toe. Kijk, Blind is nu weg en daar wil ik het niet meer over hebben. Maar Wijndal, Rensch of Jorrel Hato had er kunnen spelen. Schreuder wil Bassey gewoon niet meer centraal hebben”, besloot de analyticus.