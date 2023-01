Aangeslagen Rensch trekt aan noodrem en moet met rood én brancard veld af

Zaterdag, 14 januari 2023 om 21:47 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:07

De eerste heflt van Ajax tegen FC Twente verloopt redelijk dramatisch. Na ruim een half uur spelen kreeg Devyne Rensch de rode kaart voorgehouden van arbiter Allard Lindhout voor het neerhalen van de doorgebroken Ricky van Wolfswinkel. De centrumverdediger raakte geblesseerd bij deze actie en moest per brancard het veld verlaten in de Johan Cruijff ArenA. Ajax staat dus met tien man tegen een voorlopig sterker Twente, al is er nog niet gescoord in Amsterdam.

Van Wolfswinkel was Rensch te slim af bij een pass van achteruit. De Ajax-verdediger trok aan de noodrem en het was al snel duidelijk dat Lindhout de rode kaart zou trekken. Vanwege de kwetsuur duurde het echter even voordat Rensch de prent kreeg voorgehouden. Rechtsback Jorge Sánchez was meegelopen om Van Wolfswinkel eventueel nog van scoren af te houden, maar in de optiek van de arbitrage telde dat niet. Ook de protesten van de diverse Ajax-spelers hadden geen resultaat.

?? Rood voor Devyne Rensch in de 35e minuut, Ajax verder met 10 man tegen FC Twente! ??#ajatwe pic.twitter.com/aTnHMtfepj — ESPN NL (@ESPNnl) January 14, 2023

Alfred Schreuder greep gelijk in en posteerde middenvelder Edson Álvarez naast Jurriën Timber in het centrum van de verdediging van Ajax. De directe rode kaart heeft gevolgen voor Rensch: de koploper verdediger is namelijk automatisch een duel geschorst. Hierdoor mist hij De Klassieker tegen Feyenoord. Ajax gaat zondag 22 januari op bezoek in De Kuip. Vanwege de blessure was het overigens sowieso twijfelachtig of Rensch inzetbaar zou kunnen zijn in Rotterdam.

Kees Kwakman vindt de rode kaart voor Rensch terecht. De analist is bij De Eretribune kritisch op de weggestuurde verdediger. "Het is gewoon niet slim van Rensch en dit had hij vorige week tegen NEC ook al. Na een minuut of drie, vier met een dieptebal waar hij onderdoor ging en dat daar die kans van die spits uitkwam." Marciano Vink schrikt van de positionering van de Ajax-verdedigers bij de rode kaart van Rensch. "Kijk hoe het staat. Ze staan weer één tegen één. En je weet het met Van Wolfswinkel, die is gewoon slim. En dat moet je gewoon niet doen. Waarom zou je het risico lopen om daar één tegen één te gaan staan? Nergens voor nodig", aldus de verbaasde Vink.

Overigens leek Calvin Bassey in de beginfase al af te haken bij Ajax. De veelbesproken linksback verstapte zich bij een duel op de achterlijn van Twente en leek serieus pijn te hebben. De linksbenige verdediger ging gewoon door, om vervolgens even op het veld te gaan zitten. Schreuder liet concurrent Owen Wijndal warmlopen langs de kant, maar Bassey kon ondanks de lichte blessure de strijd vervolgen.

Calvin Bassey leek al snel af te haken met een blessure, maar kon toch verder.