Vink ziet Ajax ‘probleem een beetje verschuiven’: ‘Hij heeft dat totaal niet’

Zaterdag, 14 januari 2023 om 21:17 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:49

Marciano Vink is niet bepaald te spreken over de inbreng van Calvin Bassey bij Ajax. De analist van ESPN is dan ook blij met de terugkeer van Jurriën Timber in het hart van de defensie voor het thuisduel met FC Twente van zaterdagavond. Bassey speelt hierdoor, net als tegen NEC vorige week, linksback en volgens Vink is het alleen maar goed dat de linkspoot uit het centrum van de Amsterdammers blijft.

"Ajax heeft gewoon heel veel moeite met de opbouw", opent Vink zijn analyse in De Eretribune. "En dat is de afgelopen weken wel gebleken. Tegen NEC was het natuurlijk wel iets beter. Vooral in de eerste helft speelden ze goed. Maar dat heeft mede ook te maken met dat Bassey naar links verplaatst is. Waardoor je Devyne Rensch en Timber in het centrum hebt staan en die hebben iets meer dat balgevoel en de feeling van waar de juiste ruimte is om in te dribbelen. En dat had Bassey totaal niet. Eigenlijk heeft Ajax een probleem een beetje naar de linkerkant verschoven", zo oordeelt de voormalig Ajacied.

Wesley Sneijder was vrijdagavond in Veronica Offside nog harder in zijn oordeel over Bassey. "Het maakt op dit moment niet uit waar je hem neerzet, want het is overal niks. Hier hebben ze 22 miljoen euro voor betaald, in deze tijd. Ik kan me niet voorstellen dat Ajax gerust is met hem. Daar kun je niet blij mee zijn, met zo'n speler. Maar hij moet wel spelen, want er is vrij weinig." Bassey speelde woensdag tegen FC Den Bosch (0-2 winst) als linker centrale verdediger. Afgelopen zondag tegen NEC fungeerde hij als linksback en speelde Devyne Rensch in het hart van de defensie. Bassey is zaterdagavond tegen Twente weer de vleugelverdediger op links.

Alfred Schreuder houdt ondanks alle kritiek vertrouwen in Bassey en benadrukt voorafgaand aan de ontmoeting met Twente dat hij en de spelers geen extra druk voelen. "We moeten kijken naar wat we de laatste weken hebben gedaan en dat zag er bij vlagen gewoon prima uit. Daar moeten we ons aan vasthouden en we hebben nog gewoon prima spelers op het veld staan." Schreuder legt vervolgens uit wat de pluspunten momenteel zijn bij Ajax. "De energie die op het veld uitstralen. De eerste helft tegen NEC, hoeveel kansen we creëren. Hoeveel we eigenlijk weggeven. En dat is eigenlijk de basis en dat is ook een les van de afgelopen weken en het afgelopen jaar, dat we in de counter beter moeten staan. Tegen NEC en Den Bosch hebben we dat goed gedaan, maar Twente is van een ander kaliber."