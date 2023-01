Klopp zegt sorry met helder handgebaar en pakt voor camera eigen spelers aan

Zaterdag, 14 januari 2023 om 20:53 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:58

Jürgen Klopp heeft zijn frustraties na de verloren wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion niet onder stoelen of banken gestoken. Liverpool ging zaterdagmiddag in het Premier League-duel met the Seagulls hard onderuit (3-0) en Klopp nam zijn spelers na afloop van de pijnlijke nederlaag niet in bescherming. Direct na de wedstrijd excuseerde de manager zich bij de uitsupporters, terwijl hij in gesprek met de BBC een goudeerlijke analyse gaf.

Met zijn hand op het hart en een arm in de lucht verontschuldigde Klopp zich zaterdagmiddag na de veegpartij. Cody Gakpo beleefde zijn debuut in de Premier League als spits, maar hij kwam nauwelijks in het spelbeeld voor. Solly March stal met twee doelpunten en een assist de show namens Brighton, dat op de Engelse ranglijst over Liverpool heen is geklommen. Het elftal van Klopp staat inmiddels op een teleurstellende achtste plek van de ranglijst. Voor de camera van de BBC blikte de Duitse keuzeheer terug op de wanprestatie.

Jürgen Klopp verontschuldigt zich bij de meegereisde uitsupporters

“Dit is enorm frustrerend", vertelde Klopp voor de draaiende camera. "Complimenten aan Brighton. Ze waren geweldig, maar ze hadden ook een hele slechte tegenstander. We deden werkelijk niets goed vandaag. Ik kan me geen enkele goede fase in de wedstrijd voor de geest halen. We hadden de jongens nog proberen te helpen met een andere formatie, maar dat ging helemaal niet. Uiteindelijk is het wel mijn verantwoordelijkheid. Ik weet het.”

“Ik probeerde nog van alles te veranderen, maar we stonden helemaal op het verkeerde been”, foeterde Klopp verder. “Het ging veel te makkelijk voor Brighton. Onze hele organisatie was zoek. Dit is echt een dieptepunt. Ik kan me ook echt geen slechtere wedstrijd onder mijn leiding herinneren. Verbeteren zal niet zo moeilijk zijn en uit deze wedstrijd heb ik ook niets te analyseren. Er valt gewoon niets uit op te pikken. Slecht. Erg slecht. Wat ik vandaag van mijn team zag, is dat ze niet overtuigd zijn van zichzelf”, aldus de oefenmeester.