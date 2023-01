AZ imponeert met goal na 24 seconden en wipt over Ajax en PSV heen

Zaterdag, 14 januari 2023 om 20:44 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:51

AZ is opgeklommen naar de tweede plaats in de Eredivisie. In een nat en winderig Abe Lenstra Stadion werd zaterdagavond met 0-2 gewonnen van sc Heerenveen, waardoor de Alkmaarders voorlopig boven Ajax en PSV staan. Het verschil met koploper Feyenoord bedraagt nog slechts een punt, al komen de Rotterdammers zondag pas in actie tegen FC Groningen. Dani de Wit scoorde weer eens met het hoofd voor AZ.

De bezoekers uit Alkmaar leken in de tweede minuut al op voorsprong te komen. Pantelis Hatzidiakos tikte de bal van dichtbij binnen, maar deed dat wel in buitenspelpositie. Er ging dus een streep door de openingsgoal van de verdediger. AZ was voor rust wat sterker dan Heerenveen, dat een povere indruk maakte en geen enkele keer op doel schoot. De Wit zag een schot net voorlangs gaan en Andries Noppert had de nodige moeite met een kopbal van Jens Odgaard na een slimme vrije trap van Jesper Karlsson. Na ruim een halfuur spelen in Friesland had Odgaard de pech dat zijn inzet maar net over het doel verdween.

Na een geweldige combinatie schiet Tijjani Reijnders @AZAlkmaar op 0-2 ???? ?? ESPN 1#HEEAZ pic.twitter.com/IAn8wjHxhs — ESPN NL (@ESPNnl) January 14, 2023

AZ brak een minuut later wel de ban. Een indraaiende voorzet vanaf rechts van Odgaard werd al koppend tot doelpunt verwerkt door De Wit: 0-1. Het zevende kopdoelpunt van de middenvelder sinds de start van het seizoen 2021. De Wit staat daarmee gelijk met Davy Klaassen en moet alleen Bryan Linssen (acht) voor zich dulden. Kort voor rust hield Hobie Verhulst AZ op de been met een redding op het schot van Pelle van Amersfoort. De rebound van Amin Sarr ging hoog over. Een minieme achterstand dus halverwege voor Heerenveen, dat kort na rust een flinke dreun kreeg te verwerken.

Slechts 24 seconden na de hervatting scoorde Tijjani Reijnders op aangeven van de mee opgekomen rechtsback Yukinari Sugawara: 0-2. Daar ging een zeer vlotte aanval van de bezoekers aan vooraf over zes schijven. AZ rook bloed en het was Noppert die kort daarna de 0-3 voorkwam met een fraaie redding op een knal van De Wit. Heerenveen had het nog spannend kunnen maken toen Milan van Ewijk in de zestien onderuit werd gebeukt door Sam Beukema. De daaropvolgende strafschop van Sarr werd gekeerd door Verhulst, die lang bleef wachten en dus als winnaar uit de strijd kwam.

7 - Only Bryan Linssen (8) scored more headed Eredivisie goals since the start of 2020-21 than Dani de Wit (7, level with Davy Klaassen). Towering. pic.twitter.com/UnsJC1Aoej — OptaJohan (@OptaJohan) January 14, 2023

Beukema, de veroorzaker van de strafschop voor Heerenveen, moest zich geblesseerd laten vervangen in de 71ste minuut. Zinho Vanheusden, sinds begin oktober afwezig met een gebroken voet, maakte zijn rentree in de achterhoede van AZ. In de slotfase haalde Pascal Jansen ook Karlsson, Odgaard en Vangelis Pavlidis naar de kant. In de vijf minuten aan blessuretijd veranderde er niets aan de stand, waardoor AZ opschuift naar plaats twee en Heerenveen in de middenmoot blijft hangen.