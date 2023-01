PSG ‘verdrongen’ uit Parc des Princes en moet op zoek naar nieuw stadion

Zaterdag, 14 januari 2023 om 20:14 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:16

De kans is groot dat Paris Saint-Germain op zoek moet naar een nieuw stadion, zo schrijft de Amerikaanse tak van ESPN zaterdagavond. De club werkt zijn thuiswedstrijden al sinds de oprichting (1970) af op het Parc des Princes en hoopte het stadion te kopen van de gemeente Parijs. De burgemeester van de Franse hoofdstad, Anne Hidalgo, heeft nu aangegeven dat de stad niet bereid is om het stadion te verkopen.

PSG heeft grootse plannen en wil de stadioncapaciteit graag vergroten. Momenteel biedt het Parc des Princes plek aan circa 48.000 toeschouwers, maar de club wil naar verluidt spoedig meer publiek kunnen verwelkomen. Les Parisiens hebben volgens de berichtgeving in de afgelopen jaren reeds 85 miljoen euro geïnvesteerd om de faciliteiten te verbeteren en de capaciteit te vergroten, en nu wil de club nog eens 500 miljoen euro extra in het stadion steken.

Aangezien het stadion gehuurd wordt van de gemeente Parijs, ziet PSG het niet zitten om op dit moment fors te investeren. De club heeft kenbaar gemaakt dat men het stadion graag definitief wil overnemen van de stad om vervolgens veel geld te stoppen in kwaliteitsverbeteringen, maar Hidalgo heeft nu een stokje gestoken voor de plannen. Hoewel de twee partijen al enige tijd in gesprek waren over een eventuele overname, zijn de onderhandelingen op niets uitgelopen.

“Ons standpunt is duidelijk: het Parc des Princes is niet te koop”, zo laat de burgemeester weten in een statement. “Het besluit is definitief. Het stadion is cultureel erfgoed van de Parijzenaren en dat willen wij niet kwijt.” Een woordvoerder van PSG laat in een reactie aan ESPN weten erg teleurgesteld te zijn over het gebrek aan onderhandelingsruimte. De club gaat er door het standpunt vanuit dat de zoektocht naar een nieuw stadion gestart moet worden, daar PSG weigert om nog meer geld te steken in een stadion waarvan de club geen eigenaar is.

"Het is verrassend en teleurstellend om te horen dat de burgemeester van Parijs een standpunt inneemt dat PSG, onze fans en de hele gemeenschap in feite uit het Parc des Princes verdrijft”, zo luidt het statement van de club. “Bovendien is het niet aan de Parijse belastingbetaler te verkopen dat er continu geld in het vijftig jaar oude stadion gepompt moet worden om het te onderhouden. De club wordt nu gedwongen om op zoek te gaan naar alternatieven om onze thuiswedstrijden te gaan spelen.” Wanneer de eventuele verhuizing precies zou moeten plaatsvinden en of de club al een andere locatie op het oog heeft, is vooralsnog niet bekend.