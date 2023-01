Napoli jubelt: Milan schrikt te laat wakker en morst opnieuw dure punten

AC Milan heeft zaterdagavond slechte zaken gedaan in de strijd om de Scudetto. De equipe van Piolo legde tegen Lecce een dramatische eerste helft op de mat en keek daardoor bij rust tegen een 2-0 achterstand. Doelpunten van Rafael Leão en Davide Calabria bleken in de tweede helft niet voldoende om de comeback te voltooien: 2-2. Door het gelijkspel bedraagt de achterstand van Milan op koploper Napoli, dat vrijdag met 5-1 won van Juventus, inmiddels negen punten.

Milan begon dramatisch aan het uitduel met Lecce, want binnen vier minuten keek het al tegen een ongelukkige achterstand aan. Pierre Kalulu leverde eerst simpel in bij Federico Di Francesco. De vleugelaanvaller bracht de bal vervolgens voor, waarna Theo Hernández het speeltuig knullig achter zijn eigen doelman werkte: 1-0. Lecce wist de marge halverwege het eerste bedrijf zelfs te verdubbelen nadat Federico Baschirotto uit een voorzet van Morten Hjulmand raak kopte: 2-0.

I Rossoneri mochten van geluk spreken dat ze bij rust niet tegen een grotere achterstand aankeken. Di Francesco gaf de bal na een goede individuele actie op een presenteerblaadje aan Valentin Gendrey, echter kopte de rechtsback vanaf een meter of drie net naast. Pioli greep na een belabberde eerste helft in door Sergiño Dest en Hernández te wisselen voor Junior Messias en Alexis Saelemaekers.

De wissels van Piuoli sorteerde al snel het gewenste effect. De aansluitingstreffer kwam op naam van Leão. Doelman Wladimiro Falcone kon een inzet van Olivier Giroud in eerste instantie nog stoppen, maar liet zich vervolgens verrassen door een schot in de korte hoek van de Portugese aanvaller: 2-1. Lecce kwam steeds minder vaak van eigen helft af, waardoor de gelijkmaker van de bezoekers eigenlijk niet uit kon blijven. Calabria bracht de stand twintig minuten voor tijd weer in evenwicht. Giroud legde de bal met het hoofd breed op de rechtsback, die daardoor zelf kon binnenkoppen: 2-2. Verder dan een punt kwam Milan op bezoek bij Lecce echter niet.

