Grootste compliment voor Ten Hag komt misschien wel van Casemiro

Zaterdag, 14 januari 2023 om 19:24 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:36

Complimenten te over voor Erik ten Hag na de 2-1 overwinning van Manchester United op buurman Manchester City van zaterdag. De Engelse media zijn lovend over de winnende manager en ook de spelers geven hoog op over de Nederlander. Bijna iedereen is het erover eens dat the Red Devils vanaf heden tot de titelkandidaten in de Premier League moeten worden gerekend.

"Het rode deel van Manchester heeft nu het momentum, zoveel is duidelijk", zo oordeelt Sky Sports na de stadsderby. "Manchester United heeft negen keer op rij gewonnen, twaalf keer op rij op Old Trafford en kan heel dicht in de buurt van Arsenal komen als het komend weekeinde op bezoek gaat in het Emirates Stadium. De fans voelen dat er iets bijzonders ontstaat onder Ten Hag. De 6-3 nederlaag tegen City (in oktober, red.) was een pijnlijke reality check, maar Manchester United heeft zich sinds de seizoensstart ongelooflijk verbeterd."

So @ManUtd get to within a point of @ManCity just shy of the halfway stage of the season. Not sure many of us envisaged that happening. What an impressive job Eric ten Hag is doing. — Gary Lineker ???? (@GaryLineker) January 14, 2023

Ook de Daily Mail is louter complimenteus over het werk van Ten Hag in Manchester. "Hij zou de eerste manager kunnen worden die uit de schaduw van Sir Alex Ferguson stapt", verwijst de krant naar de legendarische Schot die tussen 1986 en 2013 de scepter zwaaide. "Ten Hag is misschien wel de trainer die niet in de schaduw van Sir Alex Ferguson blijft staan. En Marcus Rashford wordt misschien ooit in een adem genoemd met enkele andere legendarische namen. Nog maar zes punten achter op de koploper en één op Manchester City. Het klinkt bizar na de resultaten tegen Brighton en Brentford (in augustus, red.). En toch is het echt zo. Rashford evenaart records en United oogt echt als een team. Ten Hag zal zijn blik nu richten op koploper Arsenal."

De BBC zoomt in op de verbeteringen die Ten Hag binnen enkele maanden heeft aangebracht bij Manchester United. "Onder de disciplinaire en tactische scherpzinnige Ten Hag is er echt progressie geboekt. United oogt heel degelijk en mag nu zelfs het vizier richten op Arsenal, dat zes punten voorsprong heeft. " Voormalig speler Rio Ferdinand, zes keer kampioen met Manchester United, geeft de credits puur en alleen aan Ten Hag. "Hij bouwt een elftal dat de strijd aankan en je ziet gewoon dat Ten Hag met details bezig is. Hij kan duels analyseren en opknippen in momenten om daarna op het trainingsveld te verbeteren. Guardiola zei na afloop ook dat dat het verschil is met het United dat hij in oktober met 6-3 versloeg. Pep zag nu ook een patroon in het spel van United. Er wordt hard gewerkt en nu werpt dat zijn vruchten af."

Ferdinand, die voor BT Sport de analyse verzorgde, waarschuwt wel voor al te veel optimisme op Old Trafford. "Er is nog een lange weg te gaan en het verschil tussen beide clubs is nog steeds groot. Maar United is wel op de goede weg. Ik voelde vandaag iets in het stadion dat ik lang niet heb gevoeld. Het geloof was aanwezig en er was echt een band tussen spelers en fans. Er staat een elftal dat wil vechten en niet in elkaar zakt na de eerste de beste tegenslag." Ten Hag kan ook rekenen op lovende woorden van Casemiro, wederom een van de uitblinkers bij de thuisploeg.

Volgens de Braziliaan is winnen een obsessie voor Ten Hag. "Ik heb eigenlijk niet eerder met trainers gewerkt met dezelfde obsessie. Zelfs tijdens trainingen is dat het geval. Ten Hag gaat altijd voor het beste", klinkt het in gesprek met de Manchester Evening News. De middenvelder werkte in het verleden overigens met onder meer Carlo Ancelotti en Zinédine Zidane. "Hij eist veel van zijn spelers, maar dan zijn we ook op ons best. Het is een manager die Manchester United dolgraag groter wil maken. Dat is misschien wel zijn beste eigenschap. En hij is zeer intelligent. Ik doe in ieder geval alles dat Ten Hag mij opdraagt", aldus Casemiro.

Wow the scenes right now at Old Trafford ???? I LOVE THIS CLUB MAN #ManchesterDerby pic.twitter.com/lHsVqZBnby — Rio Ferdinand (@rioferdy5) January 14, 2023