Open Klaas-Jan Huntelaar geeft toe: ‘Het hart is uit de club gerukt’

Klaas-Jan Huntelaar geeft toe: 'Het hart is uit de club gerukt'

Zaterdag, 14 januari 2023 om 18:57 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:00

Het hart is uit de club Ajax gerukt, zo stelt Klaas-Jan Huntelaar. Volgens de technisch manager doet het vertrek van Marc Overmars en trainer Erik ten Hag zich voelen in Amsterdam. “Het is onrustig rond de club, dan moet je terug naar de basis: taken uitvoeren en hard werken”, aldus Huntelaar.

Overmars vertrok begin 2022 noodgedwongen bij Ajax, waarna er naast Ten Hag afgelopen zomer ook een groot aantal basisspelers de deur in de Johan Cruijff ArenA achter zich dichttrokken. Met Antony, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch en Sébastien Haller raakten de Amsterdammers zes bepalende spelers kwijt. “Wat mensen goed moeten beseffen is dat het hart uit de club is gerukt”, zegt Huntelaar in gesprek met Het Parool.

De technisch manager van de Amsterdammers stelt dat er met het vertrek van Overmars en Ten Hag een einde van een tijdperk is gekomen. “Als iemand negen jaar directeur is bij Ajax en in die rol bijna vijf jaar heel nauw samenwerkt met de hoofdtrainer, dan is er iets opgebouwd. Dan zijn de lijnen kort en staan de structuren. Als die twee spilfiguren vertrekken, verlies je in één klap heel veel kennis en kunde. In hun kielzog gingen zoals gezegd veel spelers weg, óók spelers die je niet wil verliezen.”

Huntelaar stipt aan dat overleg nu over meerdere schijven gaat. “Waar Overmars en Ten Hag snel konden beslissen, kwamen wij in een situatie waarin we met meer mensen binnen Ajax moesten overleggen. Er waren meer partijen bij de besluitvorming over transfers betrokken en dan duurt het wat langer. Maar ik denk dat we het uiteindelijk goed hebben gedaan.”

Ajax kent tot nog toe een teleurstellend seizoen. In de Champions League bleken Napoli en Liverpool een maatje te groot, waardoor de equipe van Schreuder werd verwezen naar de tussenronde van de Europa League. Volgende maand staat er een dubbele ontmoeting met 1. FC Union Berlin op het programma. De druk op de vijftigjarige oefenmeester nam verder toe, nadat Ajax de laatste vier competitieduels niet tot winnen kwam. De achterstand op koploper Feyenoord bedraagt mede door de mindere reeks inmiddels vier punten.

“Het is onrustig rond de club, dan moet je terug naar de basis: taken uitvoeren en hard werken”, geeft Huntelaar aan. “Als je zoveel spelers verliest, moet je bouwen aan een nieuw elftal. Dat gaat niet in één rechte lijn, en dus spelen emoties op. Fans willen zo snel mogelijk resultaat. En wij ook. Maar weet waar Ajax op dit moment staat. Tegen supporters zou ik willen zeggen: zet je frustraties opzij en blijf achter de ploeg staan.”