Arsenal krijgt plots concurrentie: bod van 100 miljoen op Mudryk geaccepteerd

Zaterdag, 14 januari 2023 om 18:38 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:22

Chelsea lijkt plotseling de beste papieren te hebben om Mykhaylo Mudryk in te lijven. De 22-jarige linksbuiten van Shakhtar Donetsk leek lange tijd onderweg naar Arsenal, maar Fabrizio Romano meldt zaterdagavond dat Chelsea zich gemengd heeft in de strijd. The Blues hebben een bod van honderd miljoen euro uitgebracht op Mudryk, en dat is geaccepteerd door Shakhtar. Het laatste bod dat Arsenal had gedaan bedroeg 95 miljoen euro inclusief bonussen.

"Mykhaylo Mudryk vliegt de komende uren naar Londen. Hij arriveert vanavond in Engeland om de details te bespreken. Chelsea heeft een contract tot medio 2030 aangeboden en hoopt de deal dit weekend officieel te maken", tweet Romano onder meer. Eerder op zaterdag maakte de transferexpert al melding van de plotselinge inmenging van Chelsea. “Het bestuur van Chelsea is nu in Polen om een mondelinge overeenkomst te sluiten met Shakhtar over Mudryk en de deal te kapen”, tweette hij. “Officieel bod bedraagt bijna honderd miljoen euro. Arsenal had tot dusver altijd de beste papieren en is in gesprek met Shakhtar na het derde officiële bod. De voorkeur van Mudryk is nu cruciaal.”

Exclusive: Chelsea have reached an agreement with Shakhtar Donetsk for Mudryk. €100m fee agreed between parties today after mission. ???? #CFC Chelsea now pushing on player side — as Mudryk priority has always been Arsenal.#AFC bid remains €95m add ons included. pic.twitter.com/PoIddYaARC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2023

Arsenal opende enkele weken geleden de jacht op Mudryk met een bod dat veertig miljoen euro bedroeg, waar nog twintig miljoen euro aan bonussen bovenop kon komen. Shakhtar gaf direct te kennen dat het bod ver onder de vraagprijs lag. Deze week kwamen beide partijen nader tot elkaar, en ging Shakhtar volgens Romano zo goed als akkoord met de door Arsenal geboden vaste som van zeventig miljoen euro. De onderhandelingen gingen daarna verder over het variabele pakket dat daaraan toegevoegd zal worden, maar volgens de transferexpert was de koploper van de Premier League op hoofdlijnen al rond met Mudryk zelf.

Mudryk bevestigde zijn status als toptalent dit seizoen in de groepsfase van de Champions League, waarin hij tot drie goals en twee assists kwam in zes optredens. In de Oekraïense competitie scoorde Mudryk deze voetbaljaargang al zeven keer in twaalf optredens en bereidde hij nog eens zes treffers voor. Zijn contract bij Shakhtar loopt door tot medio 2026.