Dramatisch Liverpool gaat keihard onderuit tijdens pover PL-debuut Gakpo

Zaterdag, 14 januari 2023 om 17:50 • Wessel Antes • Laatste update: 19:37

Liverpool kende zaterdagmiddag een dramatische middag op bezoek bij Brighton & Hove Albion en ging met 3-0 onderuit. Cody Gakpo beleefde zijn debuut in de Premier League als spits, maar kwam nauwelijks in het spelbeeld voor. Solly March stal met twee doelpunten en een assist de show namens Brighton, dat op de Engelse ranglijst over Liverpool heen klimt. Het elftal van Jürgen Klopp staat inmiddels op een teleurstellende achtste plek.

Bij Liverpool begon Gakpo opvallend genoeg als spits tijdens zijn debuut in de Premier League. Darwin Núñez ontbrak vanwege een blessure, waardoor de Eindhovenaar mocht aantreden als aanvalsleider van the Reds. Klopp moest het in Brighton ook doen zonder Virgil van Dijk, die nog steeds kampt met een dijblessure. Joël Matip en Ibrahim Konaté vormden het hart van de defensie. Bij de thuisploeg moesten Nederlanders Joël Veltman en Jan Paul van Hecke genoegen nemen met een plek op de bank.

Liverpool speelde in het American Express Community Stadium opnieuw een sobere eerste helft. De thuisploeg liet daarentegen wel een gedreven indruk achter. Liverpool-rechtsback Trent Alexander-Arnold moest in het eerste kwartier een aantal keer alert ingrijpen. Gakpo was aan de kant van Liverpool nog de meest dreigende aanvaller, maar halverwege de eerste helft kon een schot van de rechtspoot vrij eenvoudig geblokt worden. Vlak voor rust dacht Brighton een penalty te krijgen na een overtreding van Alisson Becker, maar in de voorafgaande aanval was sprake van buitenspel, waardoor de videoscheidsrechter de strafschop besloot terug te draaien.

Direct na de pauze kwam Liverpool alsnog in de problemen. Na matig opbouwend werk van the Reds nam Brighton het balbezit razendsnel over. Uiteindelijk was het Kaoru Mitoma die de bal perfect breed wist te leggen, waardoor uitblinker March de bal kon binnenlopen: 1-0. Zes minuten later mocht de linkspoot opnieuw juichen na een nog fraaier doelpunt. Na een goede steekbal van jongeling Evan Ferguson leek March erg ver naar de buitenkant gedreven te zijn. Toch wist de vleugelaanvaller de bal knap in de verre hoek langs Alisson te jagen: 2-0.

2x scoren binnen 6 minuten. March doet het ??

Liverpool diep in de problemen! ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/xVtEXOvvIN — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 14, 2023

Liverpool probeerde in de slotfase nog wat te doen aan de achterstand, maar kreeg in plaats daarvan een pijnlijke genadeklap toegedeeld door het elftal van trainer Roberto De Zerbi. Een verre inworp werd door March perfect doorgeknikt naar Danny Welbeck, die de bal op fraaie wijze over invaller Joe Gomez heen wipte, om vervolgens vanuit de lucht binnen te schieten: 3-0. Daardoor kon Brighton definitief zevende plaats vieren, terwijl Klopp steeds meer lijkt te moeten vrezen voor zijn positie bij Liverpool.

Everton - Southampton 1-2

Manager Frank Lampard stond voorafgaand aan de Premier League-ontmoeting met Southampton onder grote druk. The Toffees wisten sinds sinds 22 oktober van vorig jaar geen competitiezege meer te boeken. Zaterdagmiddag kwam het vijf minuten voor rust echter wel op voorsprong dankzij Amadou Onana, die een hoekschop van Demarai Gray vogelvrij kon binnenknikken. In het tweede bedrijf ging het toch weer mis voor de thuisploeg. Southampton bracht de stand in de 46ste minuut alweer in evenwicht. James Ward-Prowse kon na goed doorkoppen van Ché Adams afronden, waarna de middenvelder met een benutte vrije trap vanaf een meter of twintig ook de 1-2 voor zijn rekening nam.

Overige uitslagen in de Premier League:

Nottingham Forest - Leicester City 2-0

Wolverhampton Wanderers - West Ham United 1-0