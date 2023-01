Ten Hag en Guardiola blikken terug op 1-1 en zijn het niet eens met elkaar

Zaterdag, 14 januari 2023 om 16:51 • Sam Vreeswijk

Erik ten Hag en Josep Guardiola hebben na afloop van de Manchester Derby (2-1 voor Manchester United) hun licht laten schijnen op de 1-1 van Bruno Fernandes. De treffer leek in eerste instantie afgekeurd te worden wegens buitenspel van Marcus Rashford, maar scheidsrechter Stuart Atwell besloot uiteindelijk alsnog om de treffer toe te kennen. Guardiola was niet blij met de beslissing van de arbiter, terwijl Ten Hag zich er wel in kon vinden.

In de 78ste minuut gaf Casemiro een diepe bal, die bestemd leek voor Rashford. De Engelsman stond echter buitenspel en besloot de bal aan Fernandes te laten. De Portugees faalde oog in oog met doelman Ederson niet en tekende zo voor de gelijkmaker. In eerste instantie leek de grensrechter het doelpunt af te keuren, maar na overleg tussen hem en scheidsrechter Atwell werd het doelpunt alsnog goedgekeurd.

Guardiola reageerde na afloop van de wedstrijd in gesprek met BT Sport op de situatie. “Rashford leidde onze keeper en onze verdedigers af. Ik weet niet precies wat de regel is, maar ik weet wel waar we spelen”, aldus de manager van City, die daarmee op het stadion van rivaal United doelde. Ten Hag kon begrijpen dat Guardiola gefrustreerd was. “Ik kan het ook van de andere kant bekijken. Het is een verwarrend moment voor de verdediging van de tegenstander, maar de regels zeggen dat Marcus de bal niet raakte en niet hinderlijk buitenspel liep”, sprak de winnende manager.

Enkele minuten na de gelijkmaker kwam United op 2-1. Rashford scoorde op aangeven van Alejandro Garnacho. Daar bleef het bij, waardoor United revanche nam voor de 6-3 oorwassing eerder dit seizoen in het Etihad Stadium. Door de zege klimmen the Red Devils naar de derde plek in de Premier League, op slechts één punt van nummer twee City en zes punten achter koploper Arsenal.