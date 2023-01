‘Dieptrieste dag’ voor Everton: bestuur vermijdt thuisduel met Southampton

Zaterdag, 14 januari 2023 om 16:45 • Noel Korteweg

Het bestuur van Everton is zaterdagmiddag niet aanwezig bij het thuisduel met Southampton. De reden daarvan is dat hun veiligheid niet gewaarborgd kan worden, zo meldt de club via de officiële kanalen. “Het bestuur van Everton is geïnstrueerd om niet naar de wedstrijd tegen Southampton te komen wegens een reële en geloofwaardige bedreiging van hun veiligheid.”

De dreiging zou komen van de supporters van de club, die allesbehalve tevreden zijn over de prestaties van Everton dit seizoen. De blauwe club van Liverpool staat op de achttiende plaats in de Premier League en wist sinds 22 oktober van vorig jaar geen competitiezege meer te boeken. Door de frustraties bij de achterban moeten voorzitter Bill Kenwright, algemeen directeur Denise Barrett-Baxendale, financieel en strategisch directeur Grant Ingles en directielid Graeme Sharp de wedstrijd aan zich voorbij laten gaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Na een grondige risicobeoordeling en in reactie op bedreigingen die de club heeft ontvangen en informatie die is verzameld, is de bestuursleden verteld dat ze de wedstrijd van zaterdagmiddag niet mogen bijwonen”, valt te lezen in het statement. Een woordvoerder van de club spreekt van een ‘ongekende beslissing’. “Nooit eerder is ons gehele bestuur opgedragen om een thuiswedstrijd wegens veiligheidsredenen niet bij te wonen. Het is een dieptrieste dag voor Everton en voor alle Evertonians.”

De ploeg van manager Frank Lampard is aan een uiterst slechte reeks bezig. Van de laatste vijf competitiewedstrijden werden er vier verloren (van Leicester City, Bournemouth, Wolverhampton Wanderers en Brighton & Hove Albion) en één gelijkgespeeld (1-1 tegen Manchester City). Lampard staat daarom onder grote druk op Goodison Park. Volgend weekend staat de belangrijke wedstrijd tegen West Ham United op het programma voor Everton, daarna wachten Arsenal (thuis) en Liverpool (uit).