Besiktas boekt ondanks gigantische blunder keeper diep in blessuretijd zege

Zaterdag, 14 januari 2023 om 16:22 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 16:27

Besiktas heeft zaterdagmiddag op de valreep een overwinning geboekt in de Turkse Süper Lig. Op bezoek bij nummer zeven Konyaspor leek de ploeg van trainer Senol Günes niet verder te komen dan een gelijkspel, maar diep in de blessuretijd besliste Souza anders: 1-2. Het meest opmerkelijke moment vond echter al binnen een minuut plaats, toen doelman Mert Günok de bal onder zijn voet door liet glippen waardoor Konyaspor op voorsprong kwam. Door de zege klimt Besiktas naar de vierde plek.

De bezoekers moesten het voor het eerst zonder Wout Weghorst doen. De spits werd dit seizoen gehuurd van Burnley, maar werd deze week overgenomen door Manchester United. Door het vertrek van Weghorst kwam er een plekje in de basiself vrij voor Jackson Muleka. Dele Alli en voormalig PSV’er Atiba Hutchinson moesten genoegen nemen met een plek op de bank.

Besiktas, en met name Günok, kende een dramatische start in Konya. Rechtsback Valentin Rosier speelde de bal terug op de sluitpost, die redelijk wat tijd en ruimte leek te hebben. Hij liet de bal echter onder zijn voet door glippen, waarna de bal het doel in rolde: 1-0. In de fase daarna kreeg Besiktas meerdere kansen op de gelijkmaker, maar onder meer Souza, Cenk Tosun, Nathan Redmond en Gedson Fernandes kregen de bal er niet in. Aan de andere kant van het veld was Mame Diouf met een kopbal dicht bij een verdubbeling van de score, maar ook hij wist niet te scoren.

Ook in de tweede helft waren er kansen voor beide ploegen, maar het was Besiktas dat de wedstrijd om wist te draaien. Nadat Amir Hadziahmetovic, Welinton en Diouf kansen om te scoren hadden gemist, werd het in de 67ste minuut na een fraai hakje van Fernandes 1-1 via Tosun. Ook in het restant van de tweede bedrijf waren beide teams dicht bij een doelpunt en daarmee de zege. Het leek echter te eindigen in een puntendeling, totdat Souza in de 95ste minuut alsnog voor de 1-2 tekende.