Ten Hag kroont zich tot koning van Manchester in heerlijke stadsderby

Zaterdag, 14 januari 2023 om 15:22 • Wessel Antes • Laatste update: 15:48

Manchester United heeft zaterdagmiddag aan het langste eind getrokken in een zinderende Manchester Derby. Het elftal van Erik ten Hag wist Manchester City in eigen huis met 2-1 te verslaan. Jack Grealish zette de bezoekers na een uur spelen nog op voorsprong, maar United rechtte de rug en pakte de drie punten via doelpunten van Bruno Fernandes en Marcus Rashford. Daardoor komen the Red Devils op slechts één punt van het elftal van Josep Guardiola.

De opstelling van United kende een aantal verrassingen. Ten Hag koos op Old Trafford voor een dynamische 4-4-2. Achterin was er opvallend genoeg geen plaats voor Lisandro Martínez, terwijl Tyrell Malacia als linksback wel kon rekenen op een basisplek. Luke Shaw speelde als centrale verdediger. Op het middenveld moest Fred voor extra controle zorgen, wat ten koste ging van een basisplek voor zijn landgenoot Antony. Rashford en Anthony Martial waren de aanvalsleiders bij the Red Devils. De kersverse aanwinst Wout Weghorst was namelijk nog aandachtig toeschouwer in Manchester.

Bij City kreeg Nathan Aké centraal achterin de voorkeur boven Aymeric Laporte. Het elftal van manager Guardiola begon slordig aan de stadsderby. De eerste kans was dan ook voor United, maar Fernandes zag zijn schot voorlangs gaan. Nadat een schot van Erling Braut Haaland op dappere wijze geblokt werd door Fred, was de beurt weer aan United. Rashford wist de ver uitgekomen Ederson te omspelen, maar moest toekijken hoe Manuel Akanji zijn te zachte inzet uit de doelmond wist weg te werken. Vervolgens ging de dreigende Rashford nogmaals op Ederson af, maar wist de Braziliaan zijn inzet te keren.

Voor rust probeerde Kyle Walker het nog met een afstandsschot, maar die vloog langs het doel van doelman David de Gea. Na de theepauze mocht Antony alsnog zijn opwachting maken. De Braziliaan verving Martial als centrumspits. Na rust werden the Citizens sterker. Na ruim een uur spelen kwam City op voorsprong via Grealish, die pas net in de ploeg was gekomen voor Phil Foden. Na een afgemeten voorzet van De Bruyne liet de Engelsman De Gea kansloos met een knappe kopbal in de kruising.

United gaf niet op na de treffer van Grealish en knokte zich terug. Uit een vlijmscherpe counter leek Rashford buitenspel te staan, maar de Engelsman bleef heel bewust van de bal af. Vervolgens kon Fernandes de bal koelbloedig achter Ederson schieten. In eerste instantie werd het doelpunt afgekeurd, maar na overleg met de grensrechter concludeerde scheidsrechter Gary Beswick dat het buitenspel lopen van Rashford niet hinderlijk was: 1-1. Het doelpunt van de Portugees zal de komende dagen flink wat tongen losmaken in de Engelse media. Rashford maakte het feest uiteindelijk hoogstpersoonlijk nog mooier. Het kind van de club was het eindstation van een zinderende counter door Ederson na een goede voorzet van invaller Alejandro Garnacho te verschalken met een onhoudbare intikker: 2-1. Na afloop barstte het feest los op Old Trafford, waar het publiek de negende overwinning op rij van Ten Hag vierde.